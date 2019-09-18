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«Сатирикон» и школа Райкина написали письмо Путину в поддержку Устинова

Представители театрального сообщества во главе с художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль пересмотр приговора актеру Павлу Устинову, приговоренному к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем. Соответствующее обращение размещено в аккаунте театра «Сатирикон» на странице в Instagram.

«Мы, руководители, педагоги и студенты театральной школы Константина Райкина, а также актеры и режиссеры московских и российских театров, студенты театральных вузов — все театральное сообщество — возмущены несправедливостью судебного процесса по делу Павла Устинова. Мы призываем разобраться в ситуации, взять дело на контроль и повлиять на вынесение справедливого апелляционного решения», — говорится в открытом письме президенту России.

В обращении театральные деятели назвали решение суда «вопиющей судебной ошибкой». Кроме того, они заявили о необходимости разобраться в ситуации и повлиять на вынесение справедливого апелляционного решения.

В ближайшее время на сайте театра появится возможность оставить свою подпись в поддержку Устинова. Там также добавили, что защищать Устинова на суде будет адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, добавили в «Сатириконе».

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16 сентября Тверской районный суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину 3 августа, в день несанкционированной акции в Москве.

По версии следствия, 3 августа Устинов во время задержания вывихнул плечо силовику. Сам Устинов не признал вину. Он заявил, что не причинял вреда бойцу ОМОНа, а на акции оказался случайно. На видеозаписи, демонстрирующей кадры задержания Устинова, видно, что актер в этот момент просто смотрел телефон. Несмотря на просьбу защиты, данную запись не стали приобщать к делу.

Адвокат Устинова подтвердил обжалование приговора своему подзащитному. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об осведомленности главы государства о приговоре Установу. Однако он отметил, что президент не может влиять не решение судов, в том числе по делу актера.

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12 сентября художественный руководитель театра «Сатирикон» и Высшей школы сценических искусств Константин Райкин в своем видеообращении заявил, что Устинов является его бывшим студентом, который два года назад окончил его школу. Райкин призвал суд «очень справедливо и подробно разобраться в этой ситуации».

Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. После вынесения приговора в поддержку Устинова выступили ряд актеров, режиссеров, журналистов и других лиц.

Теги: Константин Райкин, Владимир Путин, обращение, актер, Устинов
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