«Сатирикон» и школа Райкина написали письмо Путину в поддержку Устинова

Представители театрального сообщества во главе с художественным руководителем театра «Сатирикон» Константином Райкиным направили обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль пересмотр приговора актеру Павлу Устинову, приговоренному к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем. Соответствующее обращение размещено в аккаунте театра «Сатирикон» на странице в Instagram.

«Мы, руководители, педагоги и студенты театральной школы Константина Райкина, а также актеры и режиссеры московских и российских театров, студенты театральных вузов — все театральное сообщество — возмущены несправедливостью судебного процесса по делу Павла Устинова. Мы призываем разобраться в ситуации, взять дело на контроль и повлиять на вынесение справедливого апелляционного решения», — говорится в открытом письме президенту России.

В обращении театральные деятели назвали решение суда «вопиющей судебной ошибкой». Кроме того, они заявили о необходимости разобраться в ситуации и повлиять на вынесение справедливого апелляционного решения.

В ближайшее время на сайте театра появится возможность оставить свою подпись в поддержку Устинова. Там также добавили, что защищать Устинова на суде будет адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, добавили в «Сатириконе».