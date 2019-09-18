Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

Елизавета Пескова предположила, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного Устинову приговора и «беспределом» силовиков может стоять «попытка переворота против главы государства»

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.

«А может быть все не так, как выглядит на самом деле? Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков, одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, против главы государства, в том числе? Ведь, наблюдая за происходящим, находясь в здравом уме, начинаешь сомневаться в том, что все это делается с ведома и согласия президента», — написала Елизавета Пескова в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Отметив, что в России все чаще можно увидеть, как суды «плюют в лицо здравому смыслу», Пескова назвала обвинения в адрес Устинова абсурдом.

«И снова вопрос: «как можно обвинять человека в том, чего просто не было?» Я находилась в Париже во время митингов желтых жилетов и знаю, что такое настоящие массовые беспорядки», — добавила она.

Ранее сам Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не заметили снижения доверия общества к судебной и следственной системам после обвинительного приговора Устинову.