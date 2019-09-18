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«Дело 27 июля» ,  
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Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Дата рассмотрения апелляции на решение Тверского районного суда, приговорившего Устинова к 3,5 года лишения свободы, пока не назначена
Анатолий Кучерена (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

При рассмотрении в Московском городском суде жалобы на приговор актеру Павлу Устинову защищать его будет известный адвокат, председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Об этом говорится в сообщении театра «Сатирикон», худрук которого Константин Райкин выступил в защиту Устинова.

«Мы попросили Анатолия Кучерену стать адвокатом Павла, он согласился. Мы надеемся, что он как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — сообщил Райкин «Интерфаксу». Устинов занимался в студии Райкина.

Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова. По его словам, он будет работать вместе с нынешним адвокатом актера Дмитрием Чешковым. «Поэтому в первую очередь я связался с Чешковым и он уже передал мне частично материалы дела», — рассказал Кучерена. Еще часть материалов адвокат получил от сестры осужденного Юлии.

Первое, что Кучерена, по его словам, намерен сделать — это поставить вопрос об изменении меры пресечения Устинову «на любую другую, не связанную с лишением свободы». «Второе — я буду готовиться к апелляции, которая состоится в понедельник, в 14:30, в Мосгорсуде, — уточнил он. — Для этой апелляции завтра я пойду на свидание к Павлу, чтобы с ним обсудить все эти вопросы». По его словам, ожидания по поводу дела у него оптимистичные. «Я надеюсь, что справедливость восторжествует, я очень верю в это», — добавил Кучерена.

Фотогалерея 
Пикеты в поддержку актера Павла Устинова. Фоторепортаж

Ранее в среду стало известно, что в Мосгорсуд уже подана жалоба на вынесенное 16 сентября решение Тверского районного суда, приговорившего Устинова (его задержали в день несанкционированной акции 3 августа) к 3,5 года лишения свободы. Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

После вынесения приговора Устинову председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил дождаться подачи апелляции на приговор Устинову.

В поддержку Устинова выступили десятки российских актеров, режиссеров и известных журналистов. Флешмоб в Instagram поддержали в том числе Сергей Безруков, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Евгений Цыганов и другие. 18 сентября у здания администрации президента на Старой площади прошла серия одиночных пикетов в поддержку Устинова. К пикетам присоединились актеры Никита Ефремов и Александр Паль, а также режиссер МХТ им. Чехова Александр Молочников.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Кузнецова
Теги: Анатолий Кучерена
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