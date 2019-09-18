Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Дата рассмотрения апелляции на решение Тверского районного суда, приговорившего Устинова к 3,5 года лишения свободы, пока не назначена

Анатолий Кучерена (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

При рассмотрении в Московском городском суде жалобы на приговор актеру Павлу Устинову защищать его будет известный адвокат, председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Об этом говорится в сообщении театра «Сатирикон», худрук которого Константин Райкин выступил в защиту Устинова.

«Мы попросили Анатолия Кучерену стать адвокатом Павла, он согласился. Мы надеемся, что он как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения», — сообщил Райкин «Интерфаксу». Устинов занимался в студии Райкина.

Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова. По его словам, он будет работать вместе с нынешним адвокатом актера Дмитрием Чешковым. «Поэтому в первую очередь я связался с Чешковым и он уже передал мне частично материалы дела», — рассказал Кучерена. Еще часть материалов адвокат получил от сестры осужденного Юлии.

Первое, что Кучерена, по его словам, намерен сделать — это поставить вопрос об изменении меры пресечения Устинову «на любую другую, не связанную с лишением свободы». «Второе — я буду готовиться к апелляции, которая состоится в понедельник, в 14:30, в Мосгорсуде, — уточнил он. — Для этой апелляции завтра я пойду на свидание к Павлу, чтобы с ним обсудить все эти вопросы». По его словам, ожидания по поводу дела у него оптимистичные. «Я надеюсь, что справедливость восторжествует, я очень верю в это», — добавил Кучерена.