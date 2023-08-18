Власти Чечни ответили на обвинение сына Кадырова в избиении задержанного

Делимханов заявил, что вместе с другими депутатами Госдумы и сенаторами от Чечни поддерживает Адама Кадырова, на которого написал жалобу об избиении обвиняемый в сожжении Корана. По мнению Делимханова, его действия были оправданы

Адам Делимханов и Адам Кадыров (Фото: adelimkhanov_95 / Telegram)

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов прокомментировал сообщения о том, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля в Грозненском СИЗО.

Делимханов заявил, что он, депутаты Госдумы и сенаторы от Чечни поддерживают Адама Кадырова. По мнению депутата, последний, «являясь достойным наследником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова, «показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни».

«Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания», — написал Делимханов в телеграм-канале.

«Без сомнений, я полностью поддерживаю Адама и уверен, что его действия абсолютно оправданны и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное», — добавил он.

С похожим заявлением выступил и глава парламента Чечни Магомед Даудов. «Я абсолютно уверен, что Адам поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец! Любой здравомыслящий человек, независимо от религии и национальности, также вполне оправдает поступок Адама относительно этого богохульника. Тем более работавшего по заказу врагов нашей страны в лице украинских спецслужб, прибегающих к кощунственному для миллиардов мусульман по всему миру акту!» — заявил он.

16 августа уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку из-за жалобы Журавеля на избиение Адамом Кадыровым. «Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», — отметила она.

Солтаев, в свою очередь, сообщил, что пообщался с Журавелем, который рассказал ему, что у него была личная встреча с главой Чечни. А когда тот вышел, его избил сын Кадырова. «Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов», — сказал чеченский омбудсмен.

Он показал журналистам заявление Журавеля, в котором указывается, что на встрече с Кадыровым задержанный «принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман», и «искренне раскаялся в совершенном преступлении».

В мае Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе он утверждал, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты. Против мужчины завели дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений), по которой грозит до трех лет лишения свободы.

21 мая дело передали в Чечню. Поводом для этого стал «ряд оснований, в частности многочисленные обращения» жителей Чечни с просьбой «признать их потерпевшими», поясняли в СК.

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что Журавель должен отбывать наказание в российском регионе страны с преимущественно мусульманским населением. По его словам, «это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

27 мая Журавеля доставили в СИЗО в Грозном. До этого в городе прошел митинг. В акции участвовали около 60 тыс. человек, собравшиеся осудили сожжение Корана.

Сам глава Чечни обратился к лидерам мусульманских стран с призывом «дать отпор прислужникам сатаны» из-за акций сожжения Корана в скандинавских государствах. Он заявил, что после того, как «мы на Украине закончим», после этого «пойдем в те страны, где оскорбляли, оскорбляют священный Коран».