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Минюст призвал отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

Глава Минюста Чуйченко призвал отправить сжегшего Коран в колонию мусульманского региона
Мужчина сжег Коран в Волгограде, СК затем передал дело на расследование в Чечню. Чуйченко призвал ради «уважения к религии» направить подозреваемого после суда в тот регион, где большая часть населения — мусульмане
Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Житель Волгоградской области, которого подозревают в сожжении Корана, должен отбывать наказание в регионе страны с преимущественно мусульманским населением, предложил министр юстиции Константин Чуйченко, пишет ТАСС.

Он заявил, что такое решение является «необходимым и правильным». «Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — сказал Чуйченко.

По данным следствия, сожжение Корана произошло не позднее 19 мая. Это произошло близ Соборной мечети в центре Волгограда, затем видеозапись произошедшего была опубликована «на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ». Следователи из волгоградского отдела завели уголовное дело о «публичных действиях, выражавших явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч. 2 ст.148 УК) против Никиты Журавеля. Как утверждает ведомство, тот в ходе допроса признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тыс. руб., после чего передал видеозапись сотруднику СБУ.

СК передал расследование дела сотрудникам из Чечни, такое поручение отдал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В середине мая заместитель Чуйченко Андрей Логинов выступил с другой инициативой: ввести в законодательство ответственность за русобофию. В качестве аргумента он привел в пример историю об избиении ребенка в Нидерландах за то, что тот русский. Полиция Нидерландов эти сведения опровергла.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Коран Минюст Константин Чуйченко мусульмане Чечня
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