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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что угрозы атак на Крымский мост взяли на заметку

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российская армия берет «на заметку» все угрозы в сторону России, в том числе и об ударах по Крымскому мосту, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ, оно доступно на Rutube.

Дипломат выразил надежду, что «помимо политиков, которые безответственно требуют поставить Украине все, что она пожелает, все-таки есть люди военные, которые соображают, о чем идет речь, и понимают те риски, которые с этим сопряжены». Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, с одной стороны, обещал не наносить удары по территории России, прося о поставках дальнобойных орудий, но остается вопросом, считает ли он Крым территорией России.

«Кто-то из его [Зеленского] говорящих голов, я не знаю, чем там они разговаривают, произнес угрозу про Крымский мост. Вы знаете, у нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает. И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — сказал Лавров.

Генерал ВСУ назвал Крымский мост «целью номер один» для поражения
Политика
Крымский мост

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один для поражения». Он указал, что мост является «путем подтягивания резервов», и заявил, что ВСУ необходимо его «обрезать».

Это не первая с начала спецоперации угроза атаки на мост со стороны Украины. В апреле глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что если у ВСУ будет возможность нанести удар по Крымскому мосту, они ею воспользуются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 июня заявил, что безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются по линии российских военных. Говоря об угрозах ударов по мосту, представитель Кремля также указал, что подобные заявления Москва «принимает во внимание».

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