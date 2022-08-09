Минобороны назвало причину взрывов в Крыму

Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошли в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, сообщили в Минобороны России.

Боеприпасы сдетонировали «на обвалованной площадке хранения» на территории аэродрома Саки около 15:20 мск. «В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате взрывов на аэродроме начался пожар, его тушат, добавили в Минобороны. «Принимаются меры по выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — заявили в министерстве.

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