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Взрывы на военном аэродроме в Крыму. Что известно

На военном аэродроме Саки в Крыму прозвучали несколько взрывов. Один человек погиб, семеро ранены. Минобороны заявило, что произошла детонация боеприпасов. Что известно о ЧП в Крыму

Днем 9 августа на военном аэродроме Саки под курортным поселком Новофедоровка произошли несколько взрывов. Они прозвучали около 15:00–15:20 мск, рассказали РБК двое источников, близких к властям Крыма.

На территории Саки находится учебно-тренировочный комплекс для подготовки летного состава палубной авиации. С 2014-го там дислоцируется авиационный полк Су-24М. В Министерстве обороны заявили, что на территории аэродрома на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. По данным ведомства, авиационная техника на аэродроме не повреждена.

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По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости» в Минобороны, в качестве основной версии взрыва боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается нарушение правил безопасности.

Очевидцы, с которыми поговорил РБК, насчитали от четырех до шести взрывов на аэродроме. По словам Даниила, работника одной из гостиниц Новофедоровки, даже в нескольких километрах от эпицентра чувствовалась взрывная волна. Взрывы были такими сильными, «что двери тряслись», рассказала РБК жительница Саки Валентина. Она также добавила, что сразу после этого из города в сторону Новофедоровки поехали несколько скорых с мигалками.

Власти Крыма заявили, что пострадали шестеро человек, еще один погиб. После взрыва в районе поселка усилили меры безопасности и выставили оцепление в 5 км, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, безопасная зона необходима, чтобы исключить возможность ранения местных жителей.

По словам Валентины, в первые часы после взрывов в окрестностях аэродрома включили сирену воздушной тревоги. Из домов непосредственно рядом с военной базой эвакуировали порядка 30 человек, людей расселят в пансионатах и гостиницах, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит», — отметил сам Аксенов.

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Из-за новостей о взрывах в Крыму, раненых и погибшем пляжи в Новофедоровке опустели, пробка скопилась даже на выезде с полуострова.

Украина, по официальным данным, не располагает оружием, которое могло бы поразить военные объекты в Крыму на такой дальности. От Новофедоровки до линии боевых действий по прямой не менее 150 км. На такую дальность могут бить отдельные ракеты для ракетной артиллерии, в том числе ракеты ATACMS для поставляемых Украине из США РСЗО HIMARS. Однако официальных сообщений о поставке столь дальнобойных ракет Украине не было. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверял, что США не будут поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для HIMARS

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