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Посол обвинил Финляндию в «обрушении» сотрудничества

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

За последние месяцы по инициативе Хельсинки прекратилось практически все сотрудничество Финляндии с Россией, включая межведомственные и межправительственные контакты, заявил российский посол Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

«По инициативе финнов заморожены практически все межправительственные и межведомственные контакты, рухнуло двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, финский бизнес уходит с российского рынка, российский планомерно выдавливается из Финляндии. Прекращены все проекты и связи в области науки, образования, культуры, спорта. Разорваны контакты между регионами и городами-побратимами, общественными организациями», — рассказал он.

Посол также уточнил, что вступление Финляндии в НАТО не несет само по себе угрозы для России, вопрос в размещении военных баз и вооружения. Если такое произойдет, то Россия предпримет ответные меры для обеспечения безопасности страны, предупредил он. «Я очень рассчитываю, что финская военно-политическая, внешнеполитическая сторона прекрасно понимают, что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии», — добавил Кузнецов.

Ранее глава финского МИДа Пекка Хаависто говорил, что не видит роста напряженности в отношениях с Москвой. «Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности», — сказал он.

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В мае на фоне военной операции России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после многолетнего отказа вступать в альянс. После успешных переговоров с Турцией, которая выступила против присоединения этих стран в связи с их поддержкой курдских партий, которые Анкара считает террористическими организациями, Финляндия и Швеция были приглашены в блок.

Теперь протоколы об их вступлении должны ратифицировать все страны — члены НАТО. Канада в начале июля сделала это первой. 15 июля глава шведского МИДа Анн Линде сообщила, что протокол ратифицировали уже половина членов блока — 15 стран из 30.

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Президент Владимир Путин говорил, что у России нет проблем со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, но предупредил о зеркальном ответе в случае размещения там военного контингента и вооружения.

Мэр Лаппеенранты, которая находится неподалеку от границы с Россией, Киммо Ярва предлагал предоставить аэропорт города для размещения базы НАТО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что это поставит под удар жителей приграничных городов, поскольку в случае начала боевых действий в первую очередь наносятся удары по военной инфраструктуре.

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