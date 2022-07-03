Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
В Финляндии предложили разместить базу НАТО у границы с Россией Политика, 07:51
В Мелитополе сообщили о двух обстрелах из РСЗО со стороны Украины Политика, 07:26
Гладков заявил о трех погибших в результате ЧП в Белгороде Политика, 06:46
Ливийская армия поддержала требования протестующих Политика, 06:33
МЧС сообщил, что вулкан на Курильских островах два раза выбросил пепел Общество, 06:30
Синоптики предупредили москвичей о температуре выше нормы в июле Общество, 05:58
Власти ФРГ допустили веерные сбои электроснабжения из-за нехватки газа Политика, 05:27
В ГАИ заявили о планах установить в машины системы распознавания лиц Общество, 05:09
СК возбудил дело после пожара в московской наркологической клинике Общество, 04:46
Минпромторг счел перспективными для сбыта древесины Ближний Восток и Азию Экономика, 04:33
Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде Политика, 04:02
Пушков заявил о закупке Западом российской нефти у Индии в обход санкций Политика, 03:54
Прокуратура назвала причины пожара в наркологической клинике в Москве Общество, 03:11
Welt сообщила, что власти ФРГ занизили данные по импорту нефти из России Политика, 02:57
Политика ,  
0 

В Финляндии предложили разместить базу НАТО у границы с Россией

Город Лаппеенранта в провинции Южная Карелия у границы Финляндии с Россией готов предложить свой аэропорт для размещения базы НАТО, заявил его мэр Киммо Ярва, передает Yle.

«Он точно доступен, если вооруженные силы захотят», — сказал глава города, отметив, что, не являясь специалистом в этой области, не может судить о том, где размещать военных.

Ярва добавил, что перспектива членства Финляндии в НАТО дает Южной Карелии надежду и придает чувство безопасности — в том числе компаниям, которые при таком сценарии будут более охотно работать на территории приграничной провинции. По словам мэра, обсуждение создания базы НАТО в городе началось в то же время, когда в Финляндии заговорили о вступлении в альянс.

Глава МИД Финляндии увидел шанс на восстановление доверия России и ЕС
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине и подали заявки в мае. Чтобы их приняли, необходима поддерджка всех 30 стран-членов, но Турция выступила против: она обвинила две страны в укрытии на своей территории членов признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана.

На полях саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня трем государствам удалось достичь компромисса, и Турция сняла свое вето, а Стокгольм и Хельсинки официально получили статус приглашенных в НАТО стран. Теперь их вступление должны одобрить парламенты стран-участниц.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не вызывает у Москвы беспокойства. «Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Теги
Финляндия НАТО военная база
Материалы по теме
Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
МИД назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО печальнейшим эпизодом
Политика
Грушко заявил о начале НАТО новой гонки вооружений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter