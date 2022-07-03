В Финляндии предложили разместить базу НАТО у границы с Россией

Город Лаппеенранта в провинции Южная Карелия у границы Финляндии с Россией готов предложить свой аэропорт для размещения базы НАТО, заявил его мэр Киммо Ярва, передает Yle.

«Он точно доступен, если вооруженные силы захотят», — сказал глава города, отметив, что, не являясь специалистом в этой области, не может судить о том, где размещать военных.

Ярва добавил, что перспектива членства Финляндии в НАТО дает Южной Карелии надежду и придает чувство безопасности — в том числе компаниям, которые при таком сценарии будут более охотно работать на территории приграничной провинции. По словам мэра, обсуждение создания базы НАТО в городе началось в то же время, когда в Финляндии заговорили о вступлении в альянс.

Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине и подали заявки в мае. Чтобы их приняли, необходима поддерджка всех 30 стран-членов, но Турция выступила против: она обвинила две страны в укрытии на своей территории членов признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана.

На полях саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня трем государствам удалось достичь компромисса, и Турция сняла свое вето, а Стокгольм и Хельсинки официально получили статус приглашенных в НАТО стран. Теперь их вступление должны одобрить парламенты стран-участниц.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не вызывает у Москвы беспокойства. «Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — подчеркнул он.