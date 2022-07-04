Володин ответил на идею Финляндии разместить базы НАТО у границ с Россией

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Великий муж и послушный сын: как нанять топ-менеджера по работе с Китаем Pro, 09:55
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 09:51
Китай нарастил экспорт палладия на фоне санкций против России Бизнес, 09:50
Овечкин перечислил главные матчи против своего основного соперника Спорт, 09:37
В Узбекистане сохранили суверенитет Каракалпакстана после протестов Политика, 09:30
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 09:28
Овечкину предложили выступить в шорт-треке Спорт, 09:27
Какой инфобизнес сумел пережить первый квартал 2022 года Pro, 09:24
Власти заявили о достаточном количестве вакцин от оспы, кори и краснухи Общество, 09:24
Европейский инвестбанк привлечет €100 млрд для восстановления Украины Политика, 09:14
Диета на печенье и кардио каждый день: как Марк Кьюбан поддерживает форму Pro, 09:07
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 09:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:00
Непомнящий оценил свою победу на шахматном турнире претендентов Спорт, 08:55
Политика ,  

Володин ответил на идею Финляндии разместить базы НАТО у границ с Россией

Володин: идея о безопасности Финляндии при размещении баз НАТО у границ с Россией ошибочна
Председатель Госдумы напомнил, что при боевых действиях удары наносятся прежде всего по военной инфраструктуре, а значит, размещение баз НАТО в финских городах у границ с Россией лишь ставит под удар местных жителей
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Размещение баз НАТО в городах Финляндии у границ с Россией лишь поставит под удар их жителей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал предложение мэра финского города Лаппеенранта Киммо Ярва использовать местный аэропорт для размещения базы НАТО. Ярва тогда отметил, что перспектива членства Финляндии в НАТО дает Южной Карелии надежду и придает чувство безопасности.

Такое мнение Володин счел ошибочным, напомнив, что в случае начала военных действий удары наносятся в первую очередь по военным объектам противника.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал он в Telegram.

В Финляндии предложили разместить базу НАТО у границы с Россией
Политика

Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине и подали заявки в мае. Чтобы их приняли, необходима поддержка всех 30 стран-членов.

Тем не менее Турция выступила против членства этих стран в альянсе, обвинив их в укрытии на своей территории членов признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ketut Subiyanto / Pexels Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам
Статьи
Pro
Отток клиентов и борьба за выживание: как инфобизнес пережил I квартал
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Universal Media Studios (UMS) Как общаться с манипуляторами и токсичными людьми
Инструкции
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции

На полях саммита НАТО в Мадриде 28–30 июня трем государствам удалось достичь компромисса, и Турция сняла свое вето, а Финляндия и Швеция официально получили статус приглашенных в НАТО стран. Теперь их вступление должны одобрить парламенты стран-участниц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что предстоящее вступление Финляндии и Швеции послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми и теперь он «получит больше НАТО у российских границ», хотя добивался обратного.

Путин в свою очередь заверил, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к блоку не вызывает у Москвы беспокойства. «Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы», — предупредил он.

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал вступление Финляндии и Швеции «печальнейшим эпизодом в эволюции европейской безопасности». Он подчеркнул, что расширение альянса приведет к ухудшению региональной безопасности и превратит регион Балтийского моря в зону военного соперничества.

Он добавил, что не понимает мотивов, которые сподвигли Хельсинки и Стокгольм вступить в альянс, и что они, по сути, «превращаются в натовскую периферию».

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Финляндия НАТО Госдума Вячеслав Володин
Материалы по теме
В Финляндии предложили разместить базу НАТО у границы с Россией
Политика
Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
МИД назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО печальнейшим эпизодом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter