Володин: идея о безопасности Финляндии при размещении баз НАТО у границ с Россией ошибочна

Володин ответил на идею Финляндии разместить базы НАТО у границ с Россией

Председатель Госдумы напомнил, что при боевых действиях удары наносятся прежде всего по военной инфраструктуре, а значит, размещение баз НАТО в финских городах у границ с Россией лишь ставит под удар местных жителей

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Размещение баз НАТО в городах Финляндии у границ с Россией лишь поставит под удар их жителей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал предложение мэра финского города Лаппеенранта Киммо Ярва использовать местный аэропорт для размещения базы НАТО. Ярва тогда отметил, что перспектива членства Финляндии в НАТО дает Южной Карелии надежду и придает чувство безопасности.

Такое мнение Володин счел ошибочным, напомнив, что в случае начала военных действий удары наносятся в первую очередь по военным объектам противника.

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — написал он в Telegram.

Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине и подали заявки в мае. Чтобы их приняли, необходима поддержка всех 30 стран-членов.

Тем не менее Турция выступила против членства этих стран в альянсе, обвинив их в укрытии на своей территории членов признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана.

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На полях саммита НАТО в Мадриде 28–30 июня трем государствам удалось достичь компромисса, и Турция сняла свое вето, а Финляндия и Швеция официально получили статус приглашенных в НАТО стран. Теперь их вступление должны одобрить парламенты стран-участниц.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что предстоящее вступление Финляндии и Швеции послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми и теперь он «получит больше НАТО у российских границ», хотя добивался обратного.

Путин в свою очередь заверил, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к блоку не вызывает у Москвы беспокойства. «Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы», — предупредил он.

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал вступление Финляндии и Швеции «печальнейшим эпизодом в эволюции европейской безопасности». Он подчеркнул, что расширение альянса приведет к ухудшению региональной безопасности и превратит регион Балтийского моря в зону военного соперничества.

Он добавил, что не понимает мотивов, которые сподвигли Хельсинки и Стокгольм вступить в альянс, и что они, по сути, «превращаются в натовскую периферию».