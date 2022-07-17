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Глава финского МИДа не увидел роста напряженности с Россией из-за НАТО

Пекка Хаависто
Пекка Хаависто (Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press)

Роста напряженности в отношениях с Россией в связи со вступлением в НАТО не наблюдается, заявил глава финского МИДа Пекка Хаависто в интервью телеканалу CNN.

«Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности», — сказал он.

Хаависто отметил, что Москва предупредила о реакции в случае размещения в Финляндии новых вооружений или появления в оборонном планировании моментов, которые Россия может воспринять как угрозу. Однако на данный момент в Москве больше сосредоточены на Украине, подчеркнул глава финского МИДа.

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В мае на фоне военной операции России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после многолетнего отказа вступать в альянс. Страны подчеркивали, что решение не направлено против Москвы и обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

После успешных переговоров с Турцией, которая была против присоединения этих стран в связи с их поддержкой курдских партий, которые Анкара считает террористическими организациями, Хельсинки и Стокгольм были приглашены в блок.

Теперь протоколы об их вступлении должны ратифицировать все страны — члены НАТО. Канада сделала это первой. 15 июля глава шведского МИДа Анн Линде сообщила, что протокол ратифицировали уже половина членов блока — 15 стран из 30.

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Президент Владимир Путин говорил, что у России нет проблем со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, однако предупредил о зеркальном ответе в случае размещения там военного контингента и вооружения. 

Мэр Лаппеенранты, которая находится неподалеку от границы с Россией, Киммо Ярва предложил предоставить аэропорт города для размещения базы НАТО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что это поставит под удар жителей приграничных городов, поскольку в случае начала военных действий удары по военной инфраструктуре наносятся в первую очередь.

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