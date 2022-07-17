Глава финского МИДа не увидел роста напряженности с Россией из-за НАТО
Роста напряженности в отношениях с Россией в связи со вступлением в НАТО не наблюдается, заявил глава финского МИДа Пекка Хаависто в интервью телеканалу CNN.
«Наша граница — 800 миль между Россией и Финляндией — функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности», — сказал он.
Хаависто отметил, что Москва предупредила о реакции в случае размещения в Финляндии новых вооружений или появления в оборонном планировании моментов, которые Россия может воспринять как угрозу. Однако на данный момент в Москве больше сосредоточены на Украине, подчеркнул глава финского МИДа.
В мае на фоне военной операции России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после многолетнего отказа вступать в альянс. Страны подчеркивали, что решение не направлено против Москвы и обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.
После успешных переговоров с Турцией, которая была против присоединения этих стран в связи с их поддержкой курдских партий, которые Анкара считает террористическими организациями, Хельсинки и Стокгольм были приглашены в блок.
Теперь протоколы об их вступлении должны ратифицировать все страны — члены НАТО. Канада сделала это первой. 15 июля глава шведского МИДа Анн Линде сообщила, что протокол ратифицировали уже половина членов блока — 15 стран из 30.
Президент Владимир Путин говорил, что у России нет проблем со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, однако предупредил о зеркальном ответе в случае размещения там военного контингента и вооружения.
Мэр Лаппеенранты, которая находится неподалеку от границы с Россией, Киммо Ярва предложил предоставить аэропорт города для размещения базы НАТО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что это поставит под удар жителей приграничных городов, поскольку в случае начала военных действий удары по военной инфраструктуре наносятся в первую очередь.