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Песков в ответ на заявление Подоляка предупредил о наказании от русских

Песков: нельзя русским угрожать убийством, русские за это должны наказывать
Глава украинской разведки Кирилл Буданов и советник офиса президента Украины Подоляк ранее заявляли, что Киев «убивал и продолжит убивать русских». Песков в ответ на это предупредил, что «русские должны за это наказывать»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Русские не должны позволять угрожать себе убийством, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка про намерение убивать русских.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы это будем делать», — сказал Песков. По его словам, парламентарии западных стран, предоставляя Украине военную поддержку, «должны понимать, кому они отправляют помощь, они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам — людям, которые декларируют свое намерение убивать».

18 мая Подоляк заявил, что Киев «ненавидит Россию». «Да, Украина ненавидит вас. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами не о чем говорить <...> Да, Украина достанет каждого из вас, юридически или физически», — сказал Подоляк, комментируя призыв России к Совету Безопасности ООН отреагировать на похожее по смыслу высказывание начальника украинской разведки Кирилла Буданова. Он говорил, что Киев «убивал и продолжит убивать русских в любой точке мира до победы».

Так глава украинской разведки ответил на вопрос о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной — машину, в которой она ехала, в августе 2022 года взорвали. ФСБ заявила, что убийство готовили украинские спецслужбы.

Постпред России при организации Василий Небензя назвал слова Буданова «вопиющим примером ненавистнических высказываний» и русофобией.

В ООН заявили, что не видели заявления Буданова, но заверили, что организация «выступает против любых терактов, кто и где бы их ни осуществлял».

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Российские власти реакцию ООН сочли возмутительной. «На это абсолютно четкое, лобовое признание ООН — не в виде коллектива стран, а в виде ее секретариата — не смогла дать никакого ответа. Стефан Дюжаррик заявил, что он не видел подобного заявления. Это возмутительно... Нет никакого оправдания секретариату ООН», — заявила представитель МИДа Мария Захарова.

В Кремле высказывание Буданова назвали чудовищным. Такие слова подтверждают, что решение начать военную операцию было правильным, отмечал Песков.

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Мир Ландау
Дмитрий Песков Михаил Подоляк Украина Кирилл Буданов
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