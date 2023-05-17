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Захарова заявила о деградации секретариата ООН из-за реакции на Буданова

Захарова: реакция ООН на слова Буданова показывает «чудовищную деградацию» секретариата
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Реакция ООН на признание руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова в причастности к подрывам граждан России отражает «чудовищную деградацию» секретариата организации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире на радио Sputnik.

«На это абсолютно четкое, лобовое признание ООН — не в виде коллектива стран, а в виде ее секретариата — не смогла дать никакого ответа. [Официальный представитель генсека ООН] Стефан Дюжаррик заявил, что он не видел подобного заявления. Это возмутительно... Нет никакого оправдания секретариату ООН», — сказала Захарова.

По ее словам, это говорит либо о непрофессионализме, либо об ангажированности Дюжаррика. Он не имеет права проводить лишь одну точку зрения, работая в ООН и получая зарплату от мирового сообщества.

Официальный представитель МИД России заключила, что реакция Дюжаррика требует разбирательства в секретариате ООН.

Буданов в интервью Yahoo News на прошлой неделе заявил: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Так он ответил на вопрос о причастности Киева к гибели дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи.

В Кремле высказывание Буданова назвали чудовищным. В Госдепартаменте подчеркнули, что США «не оправдывают нападения на гражданское население, будь то в России, на Украине или в любой другой части мира».

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Дюжаррик, в свою очередь, заявил, что не видел цитату и не может говорить о ее достоверности, но заверил, что ООН выступает «против любых террористических актов».

После этого Буданов сказал, что его слова об убийствах россиян были вырезаны из контекста и что речь шла о «военных преступниках».

Теги
Мария Захарова Кирилл Буданов ООН Украина Россия
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