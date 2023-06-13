Резников заявил о призывах Запада «убивать русских» на просьбы об оружии

Западные страны на просьбу поставить Stinger в начале конфликта давали советы «убивать как можно больше русских», сказал Резников. Кремль, комментируя похожие призывы, говорил, что Украина превратилась в спонсора терроризма

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

В начале военного конфликта России и Украины западные страны в ответ на просьбы Украины о военной помощи отказывали в ней. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал изданию Foreign Affairs.

«Мы спросили: «Можем ли мы получить Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс. — РБК)?» Нам сказали: «Нет, копайте окопы и убивайте как можно больше русских, пока это не закончится. Люди думали, что наша победа невозможна», — сказал Резников.

Однако по мере того как украинские войска «держались и продолжали сражаться», США, европейские страны и «другие друзья Украины» поставляли все больше оружия, отметил глава Минобороны.

В конечном счете Киев получил и Stinger, и реактивные системы залпового огня HIMARS, и зенитные ракетные комплексы Patriot, перечислил он. После этого им выделяли также боевые машины пехоты Bradley, боевые бронированные машины Stryker, танки Abrams и Leopard «и многое другое», добавил Резников. Он уверен, что в конечном итоге Украине передадут истребители F-16. Российское руководство неоднократно предупреждало, что поставки оружия на Украину странами Запада только усугубят ситуацию и затянут конфликт, но на исход военной операции повлиять не смогут.

В начале мая начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, комментируя возможную причастность Киева к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной, сказал: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Москва осудила слова главы украинской разведки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ говорил, что заявление Буданова подтверждает верность решения главы государства Владимира Путина о начале военной операции. «Фактически речь идет о государстве — спонсоре терроризма де-факто. И конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом», — заявлял Песков, добавив, что спецслужбы «знают, что делать после таких заявлений». Представитель Кремля назвал Киев «организатором, вдохновителем и исполнителем» убийств россиян. Позднее украинский генерал пояснил, что его слова об «убийстве русских» были вырваны из контекста. По его словам, он имел в виду военных преступников.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркивал, что его страна «ненавидит» Россию. В конце мая критику российских властей вызвали слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о «лучшей инвестиции» США в «смерти русских». Однако агентство Reuters сообщало, что они были вырваны из контекста. Киев сначала опубликовал перемонтированное видео встречи конгрессмена с украинским лидером Владимиром Зеленским, в котором фразы о «смертях русских» и «инвестициях США» стояли одна за другой, однако они были произнесены в разном контексте.