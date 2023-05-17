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В ООН после слов Буданова призвали избегать «разжигающей» риторики

Представитель ООН Дюжаррик призвал избегать «разжигающей» риторики после слов Буданова
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Кирилл Буданов (Фото: gur.gov.ua)

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать «разжигающей» риторики после слов главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении «убивать русских». Об этом он сказал на брифинге.

«Я не могу верифицировать заявления, которые были сделаны, но я могу сказать вам, что мы выступаем против любых терактов, кто и где бы их ни осуществлял», — заявил Дюжаррик. Он добавил, что важно, чтобы риторика властей была сфокусирована «на умиротворении ситуации, а не ее разжигании».

8 мая Буданов в интервью Yahoo News прокомментировал причастность украинской стороны к гибели журналистки Дарьи Дугиной словами «мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Позже он сказал, что его слова вырезали из контекста, поскольку речь шла о «военных преступниках».

Россия распространила в Совбезе ООН письмо постпреда России Василия Небензи. В документе слова Буданова названы «вопиющим примером ненавистнических высказываний» и «подстрекательства к насилию по национальному признаку».

16 мая Буданов заявил: «Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала украинские власти террористами.

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