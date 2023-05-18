Подоляк заявил о ненависти Украины к России и пообещал преследования

Подоляк прокомментировал просьбу Москвы к ООН отреагировать на высказывание главы украинской разведки Буданова. Российские власти назвали его заявление об «убийстве русских» чудовищным и разжигающим ненависть

Михаил Подоляк (Фото: mpodolyak2 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Киев «ненавидит Россию», написал в Twitter cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Россия призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на высказывания начальника украинской разведки Кирилла Буданова о том, что Киев «убивал и продолжит убивать русских в любой точке мира до победы». Постпред Василий Небензя назвал слова Буданова «вопиющим примером ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку».

«Да, Украина ненавидит вас. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами не о чем говорить <...> Да, Украина достанет каждого из вас, юридически или физически», — ответил на это Подоляк.

Заявление, которое вызвало резкую критику со стороны российских властей, Буданов сделал на прошлой неделе в интервью Yahoo News. Его спросили о причастности Украины к гибели Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина. Буданов на это ответил: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Дугина погибла в августе. Ее автомобиль подорвали. ФСБ заявила, что убийство организовали украинские спецслужбы. Киев отрицал обвинения в причастности к случившемуся. Буданов в свою очередь позже уточнил, что его слова вырезали из контекста и что он имел в виду «россиян, которые являются военными преступниками».

В Кремле слова Буданова назвали чудовищными и отметили, что они лишь подтверждают, что решение начать спецоперацию было верным. В связи с высказыванием главы украинской разведки Россия распространила на заседании Совета безопасности ООН соответствующее письмо, призвав организацию отреагировать на этот «вопиющий пример риторики ненависти».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на это ответил, что «не может верифицировать заявления, которые были сделаны», однако организация «выступает против любых терактов, кто и где бы их ни осуществлял». Он добавил, что важно, чтобы риторика властей была сфокусирована «на умиротворении ситуации, а не ее разжигании».

Российские власти реакцию ООН сочли возмутительной. «На это абсолютно четкое, лобовое признание ООН — не в виде коллектива стран, а в виде ее секретариата — не смогла дать никакого ответа. Стефан Дюжаррик заявил, что он не видел подобного заявления. Это возмутительно... Нет никакого оправдания секретариату ООН», — заявила представитель МИДа Мария Захарова.