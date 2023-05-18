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Подоляк заявил о ненависти Украины к России и пообещал преследования

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о ненависти Украины к России
Подоляк прокомментировал просьбу Москвы к ООН отреагировать на высказывание главы украинской разведки Буданова. Российские власти назвали его заявление об «убийстве русских» чудовищным и разжигающим ненависть
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: mpodolyak2 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Киев «ненавидит Россию», написал в Twitter cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Россия призвала Совет Безопасности ООН отреагировать на высказывания начальника украинской разведки Кирилла Буданова о том, что Киев «убивал и продолжит убивать русских в любой точке мира до победы». Постпред Василий Небензя назвал слова Буданова «вопиющим примером ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку».

«Да, Украина ненавидит вас. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами не о чем говорить <...> Да, Украина достанет каждого из вас, юридически или физически», — ответил на это Подоляк.

Заявление, которое вызвало резкую критику со стороны российских властей, Буданов сделал на прошлой неделе в интервью Yahoo News. Его спросили о причастности Украины к гибели Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина. Буданов на это ответил: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Дугина погибла в августе. Ее автомобиль подорвали. ФСБ заявила, что убийство организовали украинские спецслужбы. Киев отрицал обвинения в причастности к случившемуся. Буданов в свою очередь позже уточнил, что его слова вырезали из контекста и что он имел в виду «россиян, которые являются военными преступниками».

В Кремле слова Буданова назвали чудовищными и отметили, что они лишь подтверждают, что решение начать спецоперацию было верным. В связи с высказыванием главы украинской разведки Россия распространила на заседании Совета безопасности ООН соответствующее письмо, призвав организацию отреагировать на этот «вопиющий пример риторики ненависти».

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Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на это ответил, что «не может верифицировать заявления, которые были сделаны», однако организация «выступает против любых терактов, кто и где бы их ни осуществлял». Он добавил, что важно, чтобы риторика властей была сфокусирована «на умиротворении ситуации, а не ее разжигании».

Российские власти реакцию ООН сочли возмутительной. «На это абсолютно четкое, лобовое признание ООН — не в виде коллектива стран, а в виде ее секретариата — не смогла дать никакого ответа. Стефан Дюжаррик заявил, что он не видел подобного заявления. Это возмутительно... Нет никакого оправдания секретариату ООН», — заявила представитель МИДа Мария Захарова.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Михаил Подоляк Украина Кирилл Буданов ООН Военная операция на Украине
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