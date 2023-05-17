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Россия распространила в ООН письмо о заявлениях главы разведки Украины

Россия распространила в ООН письмо о заявлениях главы ГУР Украины Буданова
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: president.gov.ua)

Россия распространила на заседании Совета Безопасности ООН письмо в связи с высказываниями начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении «убивать русских». Об этом РБК сообщили в постпредстве при организации.

«Мы распространили этот документ. Он сейчас распространен как официальный документ Совета безопасности», — уточнили в представительстве.

В документе, копия которого есть у агентства «РИА Новости», постпред Василий Небензя назвал слова Буданова «вопиющим примером ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку».

8 мая Буданов заявил в интервью Yahoo News, комментируя вопрос о причастности украинской стороны к гибели Дугиной: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Позже начальник ГУР сказал, что его слова вырезали из контекста, поскольку речь шла о «военных преступниках».

В Кремле высказывание Буданова назвали чудовищным. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие слова подтверждают, что решение начать военную операцию на Украине было правильным.

16 мая Буданов заявил: «Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала украинские власти террористами.

Теги
Совбез ООН Василий Небензя Кирилл Буданов Россия Украина новости
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