Россия распространила в ООН письмо о заявлениях главы разведки Украины

Кирилл Буданов (Фото: president.gov.ua)

Россия распространила на заседании Совета Безопасности ООН письмо в связи с высказываниями начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении «убивать русских». Об этом РБК сообщили в постпредстве при организации.

«Мы распространили этот документ. Он сейчас распространен как официальный документ Совета безопасности», — уточнили в представительстве.

В документе, копия которого есть у агентства «РИА Новости», постпред Василий Небензя назвал слова Буданова «вопиющим примером ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку».

8 мая Буданов заявил в интервью Yahoo News, комментируя вопрос о причастности украинской стороны к гибели Дугиной: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». Позже начальник ГУР сказал, что его слова вырезали из контекста, поскольку речь шла о «военных преступниках».

В Кремле высказывание Буданова назвали чудовищным. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие слова подтверждают, что решение начать военную операцию на Украине было правильным.

16 мая Буданов заявил: «Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала украинские власти террористами.