Песков заявил о правоте Путина после слов главы ГУР Буданова об «убийстве русских»

Песков заявил о правоте Путина после слов главы ГУР об «убийстве русских»

Речь идет о «государстве — спонсоре терроризма де-факто», и Москве нужно дальше выстраивать свою линию именно таким образом, заявил пресс-секретарь президента. Буданов заявил о готовности Киева «убивать русских по всему миру»

Дмитрий Песков (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать русских по всему миру» подтверждает верность решения президента России Владимира Путина о начале военной операции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Фактически речь идет о государстве —спонсоре терроризма де-факто. И конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом», — сказал Песков, добавив, что спецслужбы «знают, что делать после таких заявлений».

Представитель Кремля назвал Украину «организатором, вдохновителем и исполнителем» убийств россиян.

В начале мая Буданов, комментируя возможную причастность Киева к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной, сказал: «Мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины».

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года при подрыве автомобиля. Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. Вовк и еще одного фигуранта дела, который, по данным ФСБ, помогал в организации взрыва, арестовали заочно. Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему. «Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью», — заявлял, в частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Песков тогда назвал слова украинского генерала чудовищными. Москва будет следить за реакцией стран ЕС и США, «ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно», говорил он.

В Госдепартаменте США заявляли, что Вашингтон не оправдывает нападения на гражданских лиц, «будь то в России, на Украине или в любой другой части мира».