Рособрнадзор не увидел риска катастрофы из-за отказа от Болонской системы

Катастрофических последствий для России из-за отказа от Болонской системы образования не будет, страна «всегда двигалась по своему пути», считает глава Рособрнадзора. Обсуждать отказ от ЕГЭ на этом фоне некорректно, добавил он

Отказ от Болонской системы не приведет к негативным последствиям для российского высшего образования, заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Отказываться от того, к чему мы так и не пришли, я думаю, здесь не будет катастрофы», — считает он.

По мнению главы ведомства, у России всегда существовала национальная система образования, страна «всегда двигалась по своему пути». «Мы независимость в этом направлении никогда не теряли. Поэтому не надо вводить друг друга в заблуждение, студентов, школьников, учителей, преподавателей», — призвал он.

Музаев считает, что обсуждать вероятность отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне отказа от Болонской системы некорректно, поскольку одно не является частью другого. «Когда подписывалось Болонское соглашение, так совпало, что у нас сформировалась новая модель выпускного вступительного экзамена. И это все вошло в нашу жизнь параллельно. Многие эксперты, которые не от образования, посчитали, что это единое целое. Но это две разные сущности», — пояснил он.

Глава Рособрнадзора счел популистскими заявления об отмене ЕГЭ, отметив, что эксперты, которые не участвуют в разработке заданий, не предложили ничего взамен.

Музаев ранее исключил возможность отмены ЕГЭ, поскольку этот экзамен позволяет поддерживать «единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий». Министр просвещения Сергей Кравцов со своей стороны заявил, что ЕГЭ с каждым годом усовершенствуется, в пример он привел отказ от заданий с выбором правильного ответа: «Фактически это сегодня письменный экзамен, который проходит объективно и который дает возможность выпускнику сдать экзамен там, где он проживает, направить документы в пять вузов и поступить в тот или иной вуз».

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Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Этот процесс предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру.

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о намерении отказаться от Болонской системы и разработать собственную, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. Позже замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключили из Болонской системы. По его словам, одним из оснований стало то, что руководители организаций высшей школы подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи с военной операцией на Украине.

По словам Фалькова, введение «уникальной системы образования» не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета. Афанасьев сообщил, что национальная система образования будет создана с учетом «позитивного опыта» Болонской. Возвращения к советской модели в вузах речи не идет, отмечал он. Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко в свою очередь заверил, что изоляции российской системы образования не будет.