Рособрнадзор не увидел риска катастрофы из-за отказа от Болонской системы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 10:37
Сечин предупредил о последствиях «энергетического самоубийства» Европы Политика, 10:35
Сечин заявил об уничтожении основ права, сложившихся после Второй мировой Политика, 10:35
Финалист НБА покинул ЦСКА Спорт, 10:33
МВД внедрило систему «Паутина» для розыска автомобилей в 60 регионах Общество, 10:24
Токаев не принял орден Александра Невского Политика, 10:15
Финалистка Уимблдона отказалась ехать на турнир без рейтинговых очков Спорт, 10:13
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 10:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:59
Попова сочла биолаборатории на Украине риском для безопасности всего мира Политика, 09:57
В Мьянме заявили о планах присоединиться к российскому аналогу SWIFT Финансы, 09:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:32
Израиль нанес удар по оружейному цеху ХАМАС в ответ на ракетный обстрел Политика, 09:25
Рособрнадзор не увидел риска катастрофы из-за отказа от Болонской системы Политика, 09:24
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Рособрнадзор не увидел риска катастрофы из-за отказа от Болонской системы

Катастрофических последствий для России из-за отказа от Болонской системы образования не будет, страна «всегда двигалась по своему пути», считает глава Рособрнадзора. Обсуждать отказ от ЕГЭ на этом фоне некорректно, добавил он

Отказ от Болонской системы не приведет к негативным последствиям для российского высшего образования, заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Отказываться от того, к чему мы так и не пришли, я думаю, здесь не будет катастрофы», — считает он.

По мнению главы ведомства, у России всегда существовала национальная система образования, страна «всегда двигалась по своему пути». «Мы независимость в этом направлении никогда не теряли. Поэтому не надо вводить друг друга в заблуждение, студентов, школьников, учителей, преподавателей», — призвал он.

Кравцов сообщил о планах насчет ЕГЭ на фоне отказа от Болонской системы
Политика

Музаев считает, что обсуждать вероятность отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне отказа от Болонской системы некорректно, поскольку одно не является частью другого. «Когда подписывалось Болонское соглашение, так совпало, что у нас сформировалась новая модель выпускного вступительного экзамена. И это все вошло в нашу жизнь параллельно. Многие эксперты, которые не от образования, посчитали, что это единое целое. Но это две разные сущности», — пояснил он.

Глава Рособрнадзора счел популистскими заявления об отмене ЕГЭ, отметив, что эксперты, которые не участвуют в разработке заданий, не предложили ничего взамен.

Музаев ранее исключил возможность отмены ЕГЭ, поскольку этот экзамен позволяет поддерживать «единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий». Министр просвещения Сергей Кравцов со своей стороны заявил, что ЕГЭ с каждым годом усовершенствуется, в пример он привел отказ от заданий с выбором правильного ответа: «Фактически это сегодня письменный экзамен, который проходит объективно и который дает возможность выпускнику сдать экзамен там, где он проживает, направить документы в пять вузов и поступить в тот или иной вуз».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Cindy Ord / Getty Images for Yahoo Ищите тренды и «копайте глубже». Принципы Супер Марио инвестиций
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Edward Smith / Getty Images Чего ждать от «криптозимы». Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Danurwendho Adyakusuma / Unsplash Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту
Статьи

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Этот процесс предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру.

Ректоры назвали плюсы и минусы Болонской системы
Общество
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о намерении отказаться от Болонской системы и разработать собственную, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики. Позже замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключили из Болонской системы. По его словам, одним из оснований стало то, что руководители организаций высшей школы подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи с военной операцией на Украине.

По словам Фалькова, введение «уникальной системы образования» не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета. Афанасьев сообщил, что национальная система образования будет создана с учетом «позитивного опыта» Болонской. Возвращения к советской модели в вузах речи не идет, отмечал он. Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко в свою очередь заверил, что изоляции российской системы образования не будет.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Болонская система Рособрнадзор Анзор Музаев высшее образование ЕГЭ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter