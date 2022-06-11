Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
CNN узнал о планах Байдена «перезагрузить» отношения с Эр-Риядом Политика, 09:35
От Скалы до Ваноли. История тренерской чехарды «Спартака» в эпоху Федуна Спорт, 09:31
Ректоры назвали плюсы и минусы Болонской системы Общество, 09:30
Адвокат Бута назвал его обмен на американца «практически неизбежным» Общество, 09:18
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 09:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:10
Cтавки по долларовым вкладам: топ-10 предложений Инвестиции, 09:00
Как человечество справилось с оспой и какие уроки из этого можно извлечь Социальная экономика, 09:00
Ректоры ведущих вузов предложили альтернативу Болонской системе Общество, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:56
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 08:47
В Пентагоне сочли дипломатию первостепенной в решении вопроса с зерном Политика, 08:16
Суд арестовал экс-министра транспорта Приморья Общество, 07:49
Антонов заявил, что Россия не оставила Донбасс «на растерзание нацистов» Политика, 07:32
Общество ,  
0 

Ректоры назвали плюсы и минусы Болонской системы

Ректоры ведущих российских вузов по просьбе РБК назвали плюсы и минусы Болонской системы. Одна из главных положительных черт системы — академическая мобильность, негативная — слабая связь образования с будущими работодателями
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С конца мая, после того как министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России отказаться от Болонской системы, на разных уровнях идет обсуждение, как могла бы выглядеть «собственная уникальная система образования».

РБК попросил порассуждать на эту тему ректоров ведущих вузов России, входящих в топ-20 рейтинга RAEX и программу развития университетов «Приоритет 2030». Среди прочего ректоры ответили также на вопрос, какие плюсы и минусы они видят в Болонской системе.

Ректоры ведущих вузов предложили альтернативу Болонской системе
Общество
Фото:Игорь Кубединов / ТАСС

Плюсы

Опрошенные РБК ректоры отмечают академическую мобильность преподавателей и студентов как один из важнейших плюсов Болонской системы. Сопоставимость уровней образования позволяла организовывать обмены, а признание документов о предыдущем образовании — поступать на следующую ступень обучения без потери времени, пояснил РБК ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук.

Двухуровневая система в рамках унифицированного образовательного пространства позволяет реализовывать программы двойных дипломов с зарубежными вузами-партнерами, в первую очередь из дружественных России стран, подтверждает ректор Финансового университета при Правительстве Российской федерации Станислав Прокофьев. А ректор Финансового университета замечает, что система «бакалавриат плюс магистратура» есть и в странах БРИКС, Юго-Восточной Азии и других регионах. По его словам, при трансформации высшего образования в России на волне геополитических изменений важно не закрыться «в суверенных образовании и науке», что может привести к снижению роли российских университетов.

О том, что мобильность преподавателей и студентов — преимущество Болонского процесса, говорил также и министр Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, Россия и дальше будет уделять ей большое внимание, но мобильность в отношении «европейского пространства высшего образования» уже не актуальна.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам
Статьи
Pro
Фото: Tim P. Whitby / Getty Images Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Бизнес-аналитика в компании: как собрать команду под свой проект
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: David Zalubowski / AP Пять трендов, которые меняют промышленный дизайн
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции

Другим плюсом системы можно назвать сочетание бакалавриата со смежным типом магистратуры, считает и. о. ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев. «Во многих случаях, когда нужно углубиться в какое-то направление, уйти в смежную область, второе высшее образование — это перебор. Здесь нужна магистратура», — сообщил РБК Седнев.

Минусы

Основной минус российского перехода на Болонскую систему — дублирование дисциплин, которое раздражает студентов. «Не везде подошли к процессу грамотно. Зачастую от учебного плана в специалитете просто отрезали четыре года на бакалавриат, а пятый растягивали на два года магистратуры. Это неправильно и неэффективно», — пояснил и. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Второй минус Болонской системы — резкое падение количества программ специалитета и неравные права учащихся. «Специалисты с 2011 года не могут поступать в магистратуру на бюджетной основе, т. е. их права были ущемлены, поскольку в закон мы вынуждены были ввести норму: магистратура и специалитет — это образование одного уровня», — пояснил РБК ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ им. Б. Н. Ельцина) Виктор Кокшаров.

Еще одним минусом ректоры назвали слабую связь образования с будущими работодателями. «Бакалавра они воспринимают как человека с недостаточным уровнем образования, а магистра — как переученного», — заметил Седнев. Он считает, что студенту можно предоставить выбор: продолжить после четвертого курса обучение в специалитете на год или еще на два — в магистратуре.

Еще одним условным минусом ректор НГУ Михаил Федорук называет появление ЕГЭ, «на счет которого до сих пор нет единого мнения». На днях глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что при новой системе высшего образования Единый государственный экзамен сохранится. Экзамен показывает конкретный уровень качества школьного обучения и служит механизмом объективной проверки, заключил Музаев.

Авторы
Теги
Егор Губернаторов
вузы ректор Минобрнауки студенты Болонская система
Материалы по теме
Минобрнауки сообщило об исключении российских вузов из Болонской системы
Политика
Ректор Бублик сравнил Болонскую систему образования с «клоакой»
Политика
Ректор МГУ призвал оставить бакалавриат и магистратуру в отдельных сферах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter