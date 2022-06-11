Ректоры назвали плюсы и минусы Болонской системы

Ректоры ведущих российских вузов по просьбе РБК назвали плюсы и минусы Болонской системы. Одна из главных положительных черт системы — академическая мобильность, негативная — слабая связь образования с будущими работодателями

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С конца мая, после того как министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России отказаться от Болонской системы, на разных уровнях идет обсуждение, как могла бы выглядеть «собственная уникальная система образования».

РБК попросил порассуждать на эту тему ректоров ведущих вузов России, входящих в топ-20 рейтинга RAEX и программу развития университетов «Приоритет 2030». Среди прочего ректоры ответили также на вопрос, какие плюсы и минусы они видят в Болонской системе.

Плюсы

Опрошенные РБК ректоры отмечают академическую мобильность преподавателей и студентов как один из важнейших плюсов Болонской системы. Сопоставимость уровней образования позволяла организовывать обмены, а признание документов о предыдущем образовании — поступать на следующую ступень обучения без потери времени, пояснил РБК ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета Михаил Федорук.

Двухуровневая система в рамках унифицированного образовательного пространства позволяет реализовывать программы двойных дипломов с зарубежными вузами-партнерами, в первую очередь из дружественных России стран, подтверждает ректор Финансового университета при Правительстве Российской федерации Станислав Прокофьев. А ректор Финансового университета замечает, что система «бакалавриат плюс магистратура» есть и в странах БРИКС, Юго-Восточной Азии и других регионах. По его словам, при трансформации высшего образования в России на волне геополитических изменений важно не закрыться «в суверенных образовании и науке», что может привести к снижению роли российских университетов.

О том, что мобильность преподавателей и студентов — преимущество Болонского процесса, говорил также и министр Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ». По его словам, Россия и дальше будет уделять ей большое внимание, но мобильность в отношении «европейского пространства высшего образования» уже не актуальна.

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Другим плюсом системы можно назвать сочетание бакалавриата со смежным типом магистратуры, считает и. о. ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрий Седнев. «Во многих случаях, когда нужно углубиться в какое-то направление, уйти в смежную область, второе высшее образование — это перебор. Здесь нужна магистратура», — сообщил РБК Седнев.

Минусы

Основной минус российского перехода на Болонскую систему — дублирование дисциплин, которое раздражает студентов. «Не везде подошли к процессу грамотно. Зачастую от учебного плана в специалитете просто отрезали четыре года на бакалавриат, а пятый растягивали на два года магистратуры. Это неправильно и неэффективно», — пояснил и. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Второй минус Болонской системы — резкое падение количества программ специалитета и неравные права учащихся. «Специалисты с 2011 года не могут поступать в магистратуру на бюджетной основе, т. е. их права были ущемлены, поскольку в закон мы вынуждены были ввести норму: магистратура и специалитет — это образование одного уровня», — пояснил РБК ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ им. Б. Н. Ельцина) Виктор Кокшаров.

Еще одним минусом ректоры назвали слабую связь образования с будущими работодателями. «Бакалавра они воспринимают как человека с недостаточным уровнем образования, а магистра — как переученного», — заметил Седнев. Он считает, что студенту можно предоставить выбор: продолжить после четвертого курса обучение в специалитете на год или еще на два — в магистратуре.

Еще одним условным минусом ректор НГУ Михаил Федорук называет появление ЕГЭ, «на счет которого до сих пор нет единого мнения». На днях глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что при новой системе высшего образования Единый государственный экзамен сохранится. Экзамен показывает конкретный уровень качества школьного обучения и служит механизмом объективной проверки, заключил Музаев.