В Рособрнадзоре пообещали оставить ЕГЭ при отказе от Болонской системы
В России продолжат проводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), он выполняет очень важные социальные задачи, сочетая в себе выпускной и вступительный экзамен, заявил «Интерфаксу» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«ЕГЭ сохранится, поскольку <...> поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — пояснил он.
Музаев отметил, что многие страны мира проводят собственные национальные экзамены в стандартизированной форме, ЕГЭ организован на образовательных стандартах России «с учетом традиций» российской системы образования. Он подчеркнул: «ЕГЭ не является частью Болонской системы».
Глава Рособрнадзора уверен, что среди прочих национальных экзаменов ЕГЭ отличается большей открытостью, и, несмотря на сложности процесса с экспертными проверками развернутых ответов сдающих, их результаты проходят обработку быстрее, чем во многих других странах.
В конце мая Музаев отмечал, что Рособрнадзор — исполнительный орган, и если решение об отмене ЕГЭ будет принято, ведомство его исполнит. При этом он усомнился, что такую меру одобрят из-за отсутствия альтернативы. Музаев пояснил, что с отменой ЕГЭ выпускникам придется сдавать гораздо большее число экзаменов вместо одного стандартизированного, писали «Аргументы и факты».
Глава Рособрнадзора тогда заявил: «В итоге сразу исчезнет право у массы выпускников попытаться поступать в разные вузы. А если выпускники в других городах? Фактически мы вернемся в то время, когда мы ограничивали право наших граждан участвовать в конкурсе в несколько вузов».
В этом году ЕГЭ проходит с 26 мая по 2 июля, досрочный этап прошел с конца марта по середину апреля. В начале апреля Музаев подчеркивал, что все экзамены пройдут в соответствии с графиком. В ведомстве заверили, что провели проверки в субъектах России и убедились, что им хватает бумаги и канцелярских принадлежностей.