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В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования в вузах

Взамен Болонской системы образования будет создана национальная система, ориентированная на национальные интересны, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев

Отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе обучения в вузах, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.

По его словам, взамен будет создана национальная система образования с учетом «позитивного опыта» Болонской.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991 года <...> речь идет о формировании национальной системы», — сказал Афанасьев (цитата по «Интерфаксу»).

Новая система образования «будет ориентирована на национальные интересны, с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов и с учетом интересов вузов», — пояснил замглавы Минобрнауки.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Он уточнил, что решение о продолжении обучения студентов по двухступенчатой системе или переходе на одноступенчатую, будет приниматься для каждой области отдельно с учетом потребностей зарубежных учащихся.

24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России выйти из Болонской системы высшего образования. «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — считает он.

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Речь идет об отказе от двухуровневой системы обучения в вузах (четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и возвращении на специалитет (пять-шесть лет обучения).

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддерживают уход от Болонской системы. Комитет по науке и высшему образованию, заместители председателя Госдумы совместно с правительством приступают к работе над практическими шагами, сказал вице-спикер Петр Толстой.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, предложил поэтапно отказываться от Болонской системы, чтобы «снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний».

В начале апреля ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предупреждал о снижении качества образования в стране с приходом западных веяний. До 1990-х годов обучение было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю», отмечал он.

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Теги
Елена Чернышова
Минобрнауки Болонская система
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