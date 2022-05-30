В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования в вузах
Отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе обучения в вузах, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.
По его словам, взамен будет создана национальная система образования с учетом «позитивного опыта» Болонской.
«Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991 года <...> речь идет о формировании национальной системы», — сказал Афанасьев (цитата по «Интерфаксу»).
Новая система образования «будет ориентирована на национальные интересны, с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов и с учетом интересов вузов», — пояснил замглавы Минобрнауки.
Он уточнил, что решение о продолжении обучения студентов по двухступенчатой системе или переходе на одноступенчатую, будет приниматься для каждой области отдельно с учетом потребностей зарубежных учащихся.
24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России выйти из Болонской системы высшего образования. «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — считает он.
Речь идет об отказе от двухуровневой системы обучения в вузах (четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и возвращении на специалитет (пять-шесть лет обучения).
Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддерживают уход от Болонской системы. Комитет по науке и высшему образованию, заместители председателя Госдумы совместно с правительством приступают к работе над практическими шагами, сказал вице-спикер Петр Толстой.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, предложил поэтапно отказываться от Болонской системы, чтобы «снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний».
В начале апреля ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предупреждал о снижении качества образования в стране с приходом западных веяний. До 1990-х годов обучение было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю», отмечал он.