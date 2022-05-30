В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования в вузах

Взамен Болонской системы образования будет создана национальная система, ориентированная на национальные интересны, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев

Отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе обучения в вузах, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.

По его словам, взамен будет создана национальная система образования с учетом «позитивного опыта» Болонской.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991 года <...> речь идет о формировании национальной системы», — сказал Афанасьев (цитата по «Интерфаксу»).

Новая система образования «будет ориентирована на национальные интересны, с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов и с учетом интересов вузов», — пояснил замглавы Минобрнауки.

Он уточнил, что решение о продолжении обучения студентов по двухступенчатой системе или переходе на одноступенчатую, будет приниматься для каждой области отдельно с учетом потребностей зарубежных учащихся.

24 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о намерении России выйти из Болонской системы высшего образования. «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — считает он.

Читайте на РБК Pro Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию Инструкции Pro Как упали цены на рекламу в мобильных приложениях РФ и Украины Как упали цены на рекламу в мобильных приложениях РФ и Украины Исследования Pro Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов Инструкции Pro Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Статьи Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи Pro Ретейлеры меняют стратегии: на что им стоит смотреть в первую очередь Ретейлеры меняют стратегии: на что им стоит смотреть в первую очередь Исследования Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи

Речь идет об отказе от двухуровневой системы обучения в вузах (четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и возвращении на специалитет (пять-шесть лет обучения).

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все фракции поддерживают уход от Болонской системы. Комитет по науке и высшему образованию, заместители председателя Госдумы совместно с правительством приступают к работе над практическими шагами, сказал вице-спикер Петр Толстой.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, предложил поэтапно отказываться от Болонской системы, чтобы «снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний».

В начале апреля ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предупреждал о снижении качества образования в стране с приходом западных веяний. До 1990-х годов обучение было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю», отмечал он.