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Глава Минобрнауки назвал три причины сохранить бакалавриат и магистратуру

Глава Минобрнауки Фальков: в России останутся и бакалавриат и магистратура
Глава Минобрнауки Фальков счел необходимым «навести порядок» в магистратуре, чтобы бакалавры могли поступать только на близкие по профилю направления подготовки
Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Введение «уникальной системы образования» в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры, однако университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета. Об этом министр образования и науки Валерий Фальков заявил в интервью «Коммерсанту».

Он назвал три причины для того, чтобы оставить бакалавриат и магистратуру:

  • российские выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования»;
  • многие россияне получили степень бакалавра, однако без степени магистра они не смогут продвигаться дальше, поскольку к должностям есть квалификационные требования;
  • это понятный формат образования для иностранных студентов, которые могут приезжать учиться в Россию, а затем возвращаться к себе, чтобы продолжить обучение.

Тем не менее, реформа предусматривает, что по ряду специальностей будет только специалитет. Среди них: врачи, инженеры, а также такие новые направления, как медицинская микробиология, фундаментальная и синтетическая биология, специальные химические технологии.

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Фальков также заявил о необходимости исправить «очевидные огрехи» и «навести больше порядка» в магистратуре. Он указал на то, что сейчас человек без профильного образования может поступить в совершенно другую магистратуру

«Сейчас закон дает такую возможность, поэтому лучше изначально закрепить, чтобы таких вывертов не было. Вы посмотрите на экономистов и юристов — сколько людей сейчас поступают в магистратуру с непрофильным образованием? А в менеджмент сколько? И в результате мы имеем падение качества», — подчеркнул он.

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По его словам, речь идет не о введении прямой траектории, но о том, чтобы чтобы бакалавры могли поступать только на «профильно близкие» направления подготовки.

Говоря об изменениях содержания образовательных программ, Фальков отметил, что их надо сделать «более гибкими».

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«Наша задача — дать возможность для более оперативного взаимодействия вузов с индустрией. От экономики с очевидностью исходит запрос на гибкость образовательных программ и форматов обучения», — подчеркнул глава Минобрнауки.

Он согласился с тем, что у Болонской системы есть ряд преимуществ, к примеру, мобильность преподавателей и студентов. По словам министра, Россия готова всячески поддерживать и развивать это. Однако он напомнил, что «коллеги по европейскому пространству высшего образования» в одностороннем порядке отказались от сотрудничества с российскими вузами.

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Валерий Фальков Минобрнауки Болонская система
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