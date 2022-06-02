Глава Минобрнауки назвал три причины сохранить бакалавриат и магистратуру
Введение «уникальной системы образования» в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры, однако университеты смогут отказаться от них в пользу специалитета. Об этом министр образования и науки Валерий Фальков заявил в интервью «Коммерсанту».
Он назвал три причины для того, чтобы оставить бакалавриат и магистратуру:
- российские выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования»;
- многие россияне получили степень бакалавра, однако без степени магистра они не смогут продвигаться дальше, поскольку к должностям есть квалификационные требования;
- это понятный формат образования для иностранных студентов, которые могут приезжать учиться в Россию, а затем возвращаться к себе, чтобы продолжить обучение.
Тем не менее, реформа предусматривает, что по ряду специальностей будет только специалитет. Среди них: врачи, инженеры, а также такие новые направления, как медицинская микробиология, фундаментальная и синтетическая биология, специальные химические технологии.
Фальков также заявил о необходимости исправить «очевидные огрехи» и «навести больше порядка» в магистратуре. Он указал на то, что сейчас человек без профильного образования может поступить в совершенно другую магистратуру
«Сейчас закон дает такую возможность, поэтому лучше изначально закрепить, чтобы таких вывертов не было. Вы посмотрите на экономистов и юристов — сколько людей сейчас поступают в магистратуру с непрофильным образованием? А в менеджмент сколько? И в результате мы имеем падение качества», — подчеркнул он.
По его словам, речь идет не о введении прямой траектории, но о том, чтобы чтобы бакалавры могли поступать только на «профильно близкие» направления подготовки.
Говоря об изменениях содержания образовательных программ, Фальков отметил, что их надо сделать «более гибкими».
«Наша задача — дать возможность для более оперативного взаимодействия вузов с индустрией. От экономики с очевидностью исходит запрос на гибкость образовательных программ и форматов обучения», — подчеркнул глава Минобрнауки.
Он согласился с тем, что у Болонской системы есть ряд преимуществ, к примеру, мобильность преподавателей и студентов. По словам министра, Россия готова всячески поддерживать и развивать это. Однако он напомнил, что «коллеги по европейскому пространству высшего образования» в одностороннем порядке отказались от сотрудничества с российскими вузами.