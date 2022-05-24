Минобрнауки заявило о планах отказаться от Болонской системы

По словам главы министерства Валерия Фалькова, «будущее за нашей собственной уникальной системой образования», в основе которой будут лежать национальные интересы и максимальные возможности для студентов

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать свою собственную систему высшего образования, пишет «Коммерсантъ».

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал министр.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Этот процесс предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру. Программы по подготовке бакалавров стали появляться в России еще в 1990-х годах, но повсеместным такое разделение стало основным с 2011 года.

В Минпросвещения заявили «РИА Новости», что отказ от Болонской системы и переход на специалитет может усилить качество подготовки педагогов в России.

О снижении качества образования в России из-за Болонской системы в начале апреля предупреждал ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, до 1990-х годов все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая «соответствовала строю». Однако с приходом западных веяний качество образования существенно снизилось.