В Минобрнауки исключили изоляцию российской системы образования
Создание в России собственной системы образования, ее модернизация не означает ее изоляции от внешнего мира, заявил замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко на тематическом круглом столе фракции КПРФ в Госдуме.
«Например, такие страны, как Китай и Индия, никогда не были участниками Болонского процесса, что не мешает им признавать образование, полученное в других странах, но при этом успешно развивать свое собственное образование», — сказал он.
Кучеренко отметил, что сейчас Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры: несколько миллионов граждан получили дипломы бакалавра, и нельзя лишать их возможности продолжать обучение, если у них появится такое желание. Кроме того, наличие бакалавриата и магистратуры облегчает обучение в российских вузах для иностранных студентов.
Замминистра призвал проанализировать весь прошлый опыт существования российской системы образования, в том числе участие в Болонском процессе, «отсечь все лишнее» и сохранить наиболее удачные наработки.
24 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о планах ведомства отказаться от Болонской системы. «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — считает министр. Ведомство рекомендовало российским вузам отказаться от сотрудничества в рамках программы ЕС по обмену студентами Erasmus+.
Позднее Фальков уточнил, что переход к «уникальной системе» не означает полного запрета бакалавриата и магистратуры, но предполагает возможность для университетов отказаться от них в пользу специалитета. По ряду специальностей (врачи, инженеры, медицинские микробиологи и другие) можно будет учиться только на специалитете. Фальков также предложил «навести больше порядка» в магистратуре, пояснив, что сейчас туда может поступить выпускник бакалавриата с непрофильной специальностью.
6 июня замминистра Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключили из Болонской системы 11 апреля. Одним из оснований стала поддержка российскими ректорами специальной военной операции на Украине.
Болонский процесс предусматривает создание единого европейского пространства высшего образования. Россия присоединилась к нему 19 сентября 2003 года.