Кравцов сообщил о планах насчет ЕГЭ на фоне отказа от Болонской системы

По словам министра просвещения, за последнее время было многое сделано для усовершенствования ЕГЭ, в пример он привел отказ от заданий с выбором правильного ответа. ЕГЭ и Болонская система никак не связаны, указал он

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Министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя разговоры о необходимости отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) вслед за Болонской системой образования, заявил, что они не имеют никакого отношения друг к другу. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«При обсуждении Болонской системы некоторые стали говорить о том, что это взаимосвязанные элементы. Это абсолютно разные системы, у них абсолютно разные задачи. Другое дело, они вводились в одно и то же время, поэтому такое отношение», — указал Кравцов.

Он отметил, что за последнее время было многое сделано для усовершенствования ЕГЭ, в пример он привел отказ от тестовой части.

«Сегодня в заданиях ЕГЭ нет «угадайки», когда из заданных ответов нужно выбрать правильный, очень много творческих заданий. Фактически это сегодня письменный экзамен, который проходит объективно и который дает возможность выпускнику сдать экзамен там, где он проживает, направить документы в пять вузов и поступить в тот или иной вуз. Это очень удобно. Не надо, как было, сдавать пять-шесть экзаменов в школе и затем три-четыре экзамена в вузе», — продолжил глава Минпросвещения.

На уточняющий вопрос, не планируется ли менять систему ЕГЭ, Кравцов повторил, что экзамен с каждым годом усовершенствуется, власти открыты к предложениям. «Очень важны содержательные изменения, очень важно то, что в свое время по поручению президента было принято решение о возврате сочинения как допуск к ЕГЭ. Есть устный экзамен по русскому языку в девятом классе. Мы в свое время ввели устную часть в иностранных языках. Мы ввели сдачу информатики в компьютерном виде, ранее было только в бумажном. Поэтому по поводу совершенствования ЕГЭ — здесь мы открыты. Введены внеучебные достижения школьников как дополнительные баллы к ЕГЭ. Многие творческие вузы проводят свои экзамены. Есть олимпиады, которые тоже засчитываются при поступлении в вуз», — резюмировал он.

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В конце мая глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении России отказаться от Болонской системы высшего образования (предусматривает четыре года бакалавриата и два года магистратуры вместо пятилетнего специалитета, а также возможность студентам одного вуза продолжить обучение в другом, в том числе за рубежом). Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев пояснил, что вместо этого будет сформирована национальная система образования с учетом «позитивного опыта» Болонской. В начале июня российские вузы были исключены из нее.

Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил отмену ЕГЭ, поскольку этот экзамен позволяет поддерживать «единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий». ЕГЭ создан по российским образовательным стандартам «с учетом традиций» отечественной системы образования, отметил он, подчеркнув, что ЕГЭ не имеет ничего общего с Болонской системой.

Против ЕГЭ выступает, в частности, глава комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Не надо сохранять ЕГЭ, чтобы новые Ломоносовы поступали в вузы», — считает он.

Отменить единый государственный экзамен и вернутся к советской образовательной системе в прошлом году предлагал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, назвав ЕГЭ «просто пыткой какой-то для молодежи».