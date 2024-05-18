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Военная операция на Украине ,  
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RTL узнала о подготовке Францией группы «суперскрытных» разведчиков

RTL: Франция готовит в Эстонии подразделение «суперскрытных» разведчиков
Сюжет
Военная операция на Украине
В задачи «суперскрытных» бойцов войдет разведка позиций противника с помощью беспилотников, выявление опорных пунктов и точек входа в траншеи, а затем — координация их штурма
Фото: Солдаты французской армии (Фото: Christian Hartmann / Reuters)
Фото: Солдаты французской армии (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Вооруженные силы Франции готовят в Эстонии подразделение «суперскрытных» разведчиков FRAN, которое могло бы «быть полезным на Украине». Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

Один из членов отряда FRAN, старший сержант Квентин, рассказал корреспонденту RTL, что бойцы нового подразделения могут «часами скрываться в кустах» благодаря камуфляжу, а затем достать и использовать беспилотники для наблюдения за противником с высоты 200-300 м.

В этом, по словам Квентина, заключается одна из целей отряда — разведка позиций оппонента, в том числе с выявлением опорных пунктов и точек входа в траншеи. Еще одна задача FRAN — координация действий штурмовых групп, которые будут захватывать обнаруженные объекты.

«По сути, мы просто будем там. Чтобы помочь секциям, которые собираются войти в траншею, с помощью дронов, сказав им: хорошо, вот, всего в 20 м перед вами есть парень, есть два парня», — пояснил старший сержант. Квентин отметил, что его люди тренируются в реальных условиях и уже готовы защищать своего эстонского союзника.

В статье RTL утверждается, что Россия угрожает Эстонии, а Франция примет участие в учениях НАТО на территории этой балтийской страны и отправит на них 14 тыс. человек. Цель учений, по мнению RTL, — «показать России, что вторжение [в Эстонию] будет плохой идеей», но также FRAN могло бы быть «полезным на Украине».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон назвал необходимым для Европы поражение России на Украине и не исключил отправку французских войск в зону конфликта. Позже он добавил, что не исключает и проведение наземной операции против российской армии.

В начале мая Макрон пояснил, что условиями отправки западных войск на Украину будет прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. На фоне продвижения российских войск по харьковскому направлению, украинский премьер Денис Шмыгаль не исключил, что, «если придет время», Украина попросит помощи западных армий. Сейчас, по его словам, Киев просит у партнеров только военную технику.

Российские власти с резкой критикой выступили против предложения Макрона, отметив, что прямой конфликт между Россией и НАТО может возникнуть в случае появления на Украине западного контингента.

Президент России Владимир Путин отметил, что наступление в Харьковской области связано с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских регионов, в том числе Белгорода, а цели взять под контроль Харьков «на сегодняшний день» не стоит. Он назвал бредом планы воевать с НАТО и подчеркнул, что у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы.

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