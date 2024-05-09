Экс-главком НАТО описал роль «озера альянса» в случае войны с Россией

НАТО проведет в Балтийском море одни из главных учений, в прошлый раз маневры послали Москве «зловещий сигнал о возможностях альянса», заявил Ставридис. Он упомянул о необходимости «нейтрализовать» Калининград, если будет война

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Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО сделало Балтийское море почти внутренним «озером» альянса с редкими полосками российской территории, в случае войны эта акватория будет использоваться для давления на Калининград. Об этом написал в колонке для Bloomberg бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

«В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска, которые, вероятно, будут действовать через вассальное государство Москвы Белоруссию, не смогли взять под контроль важнейший Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей», — заявил он.

Сувалкский коридор — участок территории длиной около 100 км, по которому проходит граница Польши с Литвой. Этот участок называют «сухопутным коридором» с Калининградской и Гродненской областями России и Белоруссии. При его перекрытии Литва и другие страны Балтии оказываются отрезанными по суше от западных партнеров по НАТО.

Адмирал обратился к скептикам, считающим преувеличенной угрозу войны с Россией, и напомнил, что еще три года назад полномасштабный российско-украинский конфликт считался маловероятным.

Ставридис напомнил о запланированных на первую половину июня многонациональных учениях НАТО в Балтийском море под названием BALTOPS. Это одни из главных маневров сил альянса, их проведут под предводительством США для «сдерживания региональной агрессии».

В прошлом году в них приняли участие 20 стран с 50 кораблями, 45 самолетами и 6 тыс. военнослужащих. «BALTOPS успешно продемонстрировал, как НАТО может использовать свои силы в Балтийском море по всему спектру военно-морской деятельности, и послал России зловещий сигнал о возможностях альянса», — считает Ставридис. Москва, полагает, он, будет сопротивляться проведению любых учений НАТО в регионе.

Российские власти исключают возможность конфликта со странами НАТО, если альянс не будет провоцировать на это Россию. «У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств. Мы и на Украине бы никогда ничего не делали, если бы там госпереворот не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе», — рассказывал президент Владимир Путин. Он считает маловероятным начало третьей мировой войны.

«Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем», — указывал Путин.