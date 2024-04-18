Буданов пригрозил новыми атаками по территории России
Украина планирует новые атаки на территории России при помощи беспилотников и подразделений, в которых участвуют россияне. Об этом генерал-лейтенант начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post.
«Мы предложили план, направленный на сокращение потенциала России. Он охватывает множество аспектов, таких как военная промышленность <...> важнейшие военные объекты, их аэродромы, командно-диспетчерские пункты», — сказал Буданов.
Россия постарается в течение года занять как можно больше территории Донбасса, надеясь на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, чтобы тот согласился с этими приобретениями, предположил Буданов. Глава украинской разведки считает, что Трамп не способен решить конфликт Москвы и Киева за один день.
Буданов объявлен в России в розыск и заочно арестован. Перед этим ФСБ назвала Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Ему вменяют статью попытке теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205) и организацию террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4) Глава украинской разведки внесен в России в реестр террористов и экстремистов.
По сведениям The Guardian, украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024-го. Буданов признавал высокую степень защищенности моста и отмечал, что над преодолением этого «работают».
«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных, террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и тем самым доказывает для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.
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