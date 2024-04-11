Кремль ответил на угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост

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Украинские власти, угрожающие уничтожить Крымский мост, в очередной раз доказали правильность решения России начать военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных, террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и тем самым доказывает для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинские военные планируют начать новое контрнаступление. В ходе него они намерены сосредоточиться на ударах по мостам и аэродромам, в частности, разрушить Крымский мост. Зеленский отметил, что успех зависит не от количества людей, а от качества вооружений. Он подчеркнул, что для контрнаступления нужна военная помощь США.

Крымский мост был дважды атакован — в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз мост взорвали с помощью начиненного взрывчаткой грузовика. Загорелись железнодорожные цистерны с топливом проезжающего поезда, обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Во второй раз по мосту ударили два беспилотных катера, в результате один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.

Зеленский подчеркивал, что Крымским мост «не какая-нибудь маленькая логистическая дорога», его используют для доставки боеприпасов и «милитаризации Крыма». Российский президент Владимир Путин отверг факт эксплуатации моста «для военных перевозок» и называл произошедшее «бессмысленным с военной точки зрения преступлением».