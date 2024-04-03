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Военная операция на Украине ,  
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Guardian узнала о подготовке Украины к третьей атаке на Крымский мост

Guardian узнала о подготовке Украины к «разрушительной» атаке на Крымский мост
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Теракт на Крымском мосту
В ГУР Украины готовятся к третьей атаке на Крымский мост в первой половине 2024 года, которая приведет к его «неизбежному» разрушению, пишет The Guardian. Первые две произошли в октябре 22-го и июле 23-го, погибли шесть человек
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины готовит третью атаку на Крымский мост, в результате которой его разрушение будет «неизбежно», пишет The Guardian со ссылкой на источники в украинском ведомстве.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — приводит издание слова одного из сотрудников ГУР. Собеседник Guardian сообщил, что у главы украинского ведомства Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». По его словам, подобная атака стала возможной благодаря исполнению плана, одобренного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе с тем Guardian усомнилась в возможности ГУР провести эту операцию, так как Россия предприняла масштабные меры по защите Крымского моста.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом проезжающего мимо поезда, обрушению двух автомобильных пролетов ветки из Краснодара в Керчь и гибели четырех человек. СК возбудил дело о терроризме, арестованы восемь человек.

В июле 2023 года два безэкипажных катера нанесли удар по Крымскому мосту, что привело к разрушению одного автомобильного пролета, осевому смещению другого, незначительным повреждениям железнодорожной части и гибели двух человек. Также было возбуждено дело о теракте.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В обоих случаях Россия обвинила в атаках на мост Киев. В августе 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о причастности к нападениям украинских спецслужб. Зеленский указывал на использование Москвой моста для доставки боеприпасов в Крым, поэтому, по его словам, объект является «законной целью» и должен быть «нейтрализован». Президент России Владимир Путин отрицал факт эксплуатации моста «для военных перевозок» и называл произошедшее «бессмысленным с военной точки зрения преступлением».

После атак на Крымский мост российская сторона наносила ночные «удары возмездия» по городам на Украине. Как уточняли в Минобороны, их целями стали в том числе объекты, где осуществлялась подготовка терактов и производили и хранили безэкипажные катера.

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Россия Украина Крымский мост Кирилл Буданов Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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