Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова за 104 теракта

Кирилл Буданов (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова по статье о теракте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов в своем телеграм-канале.

«Буданов обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — рассказали в суде.

Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Главу ГУР Украины арестовали на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания в России.

В апреле Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова на два месяца по нескольким статьям: ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка теракта группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные операции со взрывчатыми веществами). Перед этим ФСБ назвала Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В середине декабря 2023 года МВД России объявило Буданова в розыск. Генерал разыскивался по статье УК. По какой именно, в МВД не уточняли.

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В октябре Следственный комитет заочно предъявил Буданову обвинение в совершении террористических атак на территории России. Как считают в ведомстве, глава ГУР Украины причастен к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года «более 100 ударов с воздуха» с помощью беспилотников по территории России.

С начала российской военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов. Чаще всего о таких атаках сообщают граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области.

Украинские власти неоднократно заявляли, что будут продолжать атаки на территории России. Буданов предупреждал, что они будут все «глубже и глубже», а также обещал регулярно обстреливать Крымский мост.