 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова за 104 теракта

Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова за 104 теракта
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова по статье о теракте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов в своем телеграм-канале.

«Буданов обвиняется в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — рассказали в суде.

Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Главу ГУР Украины арестовали на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания в России.

Экс-глава СВР Украины заявил, что жену Буданова отравили мышьяком
Политика
Марианна и Кирилл Будановы

В апреле Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова на два месяца по нескольким статьям: ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка теракта группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные операции со взрывчатыми веществами). Перед этим ФСБ назвала Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В середине декабря 2023 года МВД России объявило Буданова в розыск. Генерал разыскивался по статье УК. По какой именно, в МВД не уточняли.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В октябре Следственный комитет заочно предъявил Буданову обвинение в совершении террористических атак на территории России. Как считают в ведомстве, глава ГУР Украины причастен к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года «более 100 ударов с воздуха» с помощью беспилотников по территории России.

С начала российской военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов. Чаще всего о таких атаках сообщают граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области.

Украинские власти неоднократно заявляли, что будут продолжать атаки на территории России. Буданов предупреждал, что они будут все «глубже и глубже», а также обещал регулярно обстреливать Крымский мост.

Теги
Басманный суд разведка Кирилл Буданов теракт заочный арест
Материалы по теме
Буданов допустил «японский сценарий» для мирного договора Москвы и Киева
Политика
В Петербурге арестовали автора граффити с признанием в любви Буданову
Политика
Буданов назвал «самого проблемного» для Украины российского генерала
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова за 104 теракта Политика, 12:56
Аксаков заявил о возможном налогообложении дохода, а не прибыли майнеров Крипто, 12:49
Протесты оппозиции в Белграде и их последствия. Фотографии Политика, 12:44 
Последствия пожара в отделе с елками и игрушками в «Леруа Мерлен» Общество, 12:43
26 декабря эксперты обсудят обеспечение энергобезопасности в мире РБК Events, 12:43
Как побежденные человечеством болезни наносят ответный удар Life, 12:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:37
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Пять причин, по которым не стоит пользоваться взломанными ОС Pro, 12:37
Медведев пригрозил ударом по будущим военным базам НАТО на Украине Политика, 12:36
Российский вратарь вошел в топ-3 по сейвам в Лиге Европы Спорт, 12:35
Аксенов назвал условие открытия аэропорта Симферополя Политика, 12:33
Какие проблемы бывают у людей в сфере финансовой грамотности РБК+, 12:32
Посольство сочло дружественной атмосферу на вызове дипломата в МИД Ирана Политика, 12:31
В России изменили цены на автомобили по параллельному импорту. Список Авто, 12:29