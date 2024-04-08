Буданов оценил защищенность Крымского моста

Крымский мост под мощной охраной, признал глава ГУР Украины. Киев дважды атаковал переправу, погибли шесть человек. Москва считает произошедшее терактами

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымский мост усиленно охраняется и защищается, над этим вопросом «все работают», заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью АRD.

Он также подчеркнул, что если Германия решит передать дальнобойные ракеты TAURUS, это «определенно облегчит нам жизнь», поскольку они подходят для ударов по «некоторым очень важным целям».

Как выяснила The Guardian, украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024-го, а у ведомства уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Само издание усомнилось в возможности ГУР атаковать мост в связи с масштабными мерами России по защите моста.

Две предыдущих атаки на Крымский мост произошли в октябре 2022 года и июле 2023-го. В первый раз взорвался грузовик, из-за чего загорелись железнодорожные цистерны с топливом проезжающего мимо поезда, обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, четыре человека погибли. Во второй раз два беспилотных катера ударили по мосту, из-за чего один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.

«Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма», — говорил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин отрицал факт эксплуатации моста «для военных перевозок» и называл произошедшее «бессмысленным с военной точки зрения преступлением».

После атак на Крымский мост российская сторона наносила ночные «удары возмездия» по Украине. Как уточняли в Минобороны, их целями стали в том числе объекты, где осуществлялась подготовка терактов и производили и хранили безэкипажные катера.