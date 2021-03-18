СМИ сообщили об идее в Германии «выкупить» у США завершение Nord Stream 2

Берлин может предложить крупные финансовые вливания в украинскую экономику, чтобы Вашингтон позволил закончить строительство трубы. Инвестиции в Украину затрагивают проекты в сферах энергетики, металлургии, автомобилестроения

Фото: Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / dpa / Global Look Press

Власти Германии рассматривают идею получить от США возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в обмен на крупные инвестиции в украинскую промышленность. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Как пишет издание, ФРГ готовится сразу к нескольким инвестиционным проектам на Украине, которые касаются производства и хранения водорода. Согласно программе Евросоюза, к 2050 году Европа должна стать климатически-нейтральной &mdash. Германия в этом проекте должна сыграть ведущую роль и поставлять в ЕС по 7,5 ГВатт «зеленой» энергии в год к 2030 году. Вырабатывать энергию планируется за счет водорода.

Именно к этому процессу и хотят подключить Украину, модернизировав ее производственные и транзитные мощности. Однако, как утверждает Handelsblatt, причина заинтересованности Берлина заключается еще в стремлении достроить «Северный поток-2».

«Для того, чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство может предложить новой администрации Джо Байдена увеличить финансовую поддержку Украины», — говорится в материале.