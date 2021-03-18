СМИ сообщили об идее в Германии «выкупить» у США завершение Nord Stream 2

Первый водородный проект уже согласован. Он заключается в строительстве установке электрлизера мощностью 8,5 МВатт, расщепляющего воду на водоррод и кислород. По словам источника газеты, к проекту стоимостью €25 млн подключены Siemens Energy и крупнейшая частная украинская энергокомпания ДТЭК, входящая в холдинг SCM Рината Ахметова.
Электролизер должен быть установлен на металлургическом комбинате в Мариуполе, входящем в «Метинвест» (также контролируется SCM).
Кроме того, как утверждает Handelsblatt, 18 марта на экономическом форуме в Дюссельдорфе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорился о немецко-украинском партнерстве в сфере IT.
Немецкие автопроизводители также рассматривают возможность переноса на Украину дочерних компаний из Азии. Таким образом бизнес хочет переформатировать цепочки поставок, которые во время пандемии показали свою ненадежность.
РБК обратился за комментарием в компанию-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG.
В сентябре прошлого года немецкое издание Die Zeit сообщало, что ФРГ предлагала США отменить введенные против «Северного потока-2» санкции в обмен на инвестиции в размере €1 млрд. Эти средства Берлин был готов вложить в строительство терминалов по приему американского сжиженного газа. Взамен Германия хотела от Вашингтона беспрепятственное завершение и эксплуатацию газопровода.
«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию для поставок газа европейским потребителям в обход Украины. Трубу планировалось запустить еще в конце 2019 года, однако из-за санкций США завершение строительства затормозилось при готовности газопровода свыше 90%.
Вашингтон считает, что «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы. Кроме того, а Белом доме придерживаются позиции, что пуск газа в ЕС в обход Украины нанесет непоправимый ущерб экономике этой страны.
В Германии неоднократно заявляли, что санкции против газопровода являются вмешательством во внутренние дела страны. Власти ФРГ отмечали, что в ближайшие десятилетия Берлин не сможет перейти на альтернативные источники энергии и будет нуждаться в российском газе.
В Кремле считают санкции против «Северного потока-2» нарушением международного права и считают, что, несмотря на все ограничения, проект будет завершен. Президент Владимир Путин 17 февраля заявил, что санкции принимаются западными противниками завершения проекта, чтобы «заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».
В «Газпроме» 11 февраля сообщили, что рассчитывают на введение газопровода в эксплуатацию уже в этом году. Строительство газопровода в территориальных водах Дании компания планирует завершить в апреле 2021 года.