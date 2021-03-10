США подтвердили усилия по предотвращению реализации «Северного потока-2»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Вашингтон по-прежнему привержен усилиям по предотвращению реализации российского проекта «Северный поток-2».

Он не стал комментировать обращение ряда конгрессменов к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием ввести новые санкции против строящегося газопровода.

«Администрация США сфокусирована — и наши усилия остаются прежними — на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода «Северный поток-2», — отметил Прайс.

По его словам, президент Джо Байден считает строительство «Северного потока-2» «плохой сделкой, которая разделяет Европу».

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