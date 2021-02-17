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Политика ,  
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Путин связал критику «Северного потока-2» с политикой Запада по Украине

Фото: J.Koehler / imago-images / Global Look Press
Фото: J.Koehler / imago-images / Global Look Press

Противники строительства газопровода «Северный поток-2» стремятся заставить Россию заплатить за «проект» Запада на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

«Почему так всё крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», — сказал глава государства.

В США неоднократно выступали с критикой проекта. Так, президент страны Джо Байден назвал проект «плохой сделкой для Европы», сообщали в Белом доме.

Как заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, Вашингтон будет принимать меры для остановки строительства трубопровода, в Соединенных Штатах он планирует убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать его строительство или вводить санкции.

Работы с препятствиями: хроника строительства «Северного потока-2»
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В свою очередь правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» имеет исключительное значение для энергетики страны, а попытки остановить его строительство со стороны Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела ФРГ.

Такой же позиции придерживаются и российские власти. В Кремле считают санкции против «Северного потока-2» нарушением международного права и пообещали, что, несмотря на все ограничения, проект будет завершен.

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В середине февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что США пересматривают свою позицию по строительству газопровода. Страна начала переговоры с Германией по поводу будущего проекта. В США могут отказаться от введения новых санкций, писала газета со ссылкой на источник.

Владимир Путин Украина Запад Северный поток-2
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