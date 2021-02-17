Путин связал критику «Северного потока-2» с политикой Запада по Украине

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Противники строительства газопровода «Северный поток-2» стремятся заставить Россию заплатить за «проект» Запада на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

«Почему так всё крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», — сказал глава государства.

В США неоднократно выступали с критикой проекта. Так, президент страны Джо Байден назвал проект «плохой сделкой для Европы», сообщали в Белом доме.

Как заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, Вашингтон будет принимать меры для остановки строительства трубопровода, в Соединенных Штатах он планирует убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать его строительство или вводить санкции.