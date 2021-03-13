Politico заявило о попавшем «меж двух огней» Байдене из-за Nord Stream 2

Президент США Джо Байден оказался в деликатной дипломатической ситуации из-за новых санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые должны быть введены в мае. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников.

Администрация президента с одной стороны хочет помещать реализации проекта, который считает невыгодной для Европы и подрывающим энергобезопасность региона. С другой стороны Вашингтон не хочет портить отношения с Германией, выступающей за завершение строительства газопровода.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — заявил собеседник издания. Кроме того, на Байдена оказывают давление обе парламентские партии. В четверг госсекретарь Этони Блинкен проинформировал членов сената о готовящемся пакете новых санкций, но не конкретизировал, на кого именно они будут направлено.

После этого сенатор-республиканец Тэд Круз заблокировал утверждения кандидатур Байдена на посты директора ЦРУ и заместителя госсекретаря, чтобы заставить президента быть решительнее.

«Если администрация Байдена будет колебаться, если они будут игнорировать закон, они превратят крупную внешнеполитическую победу Америки в крупную внешнеполитическую потерю», — заявил Круз.