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Reuters узнал о выбранной ФРГ «лучшей стратегии» по «Северному потоку-2»

В Берлине полагают, что США могут иначе посмотреть на проект газопровода, если тот будет завершен и запущен, поэтому пытаются выиграть время, сообщили источники Reuters. В Вашингтоне напомнили, что все еще рассматривают санкции
«Газпром» GAZP ₽234,39 -1,43% Купить
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС
Фото: Jens Büttner / DPA / ТАСС

В рамках разногласий с США по поводу «Северного потока-2» Германия хочет выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. В Берлине надеются, что американская риторика в отношении завершенного проекта изменится.

Газопровод готов на 95% и может быть закончен к сентябрю, пишет агентство со ссылкой на аналитиков.

«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе [для США]», — сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.

По словам еще одного европейского дипломата, в Берлине полагают, что у американских властей есть желание вести переговоры по этому вопросу и находить решение.

Госсекретарь США пообещал подумать о новых санкциях против Nord Stream 2
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В Вашингтоне, в свою очередь, агентству сообщили, что продолжают взаимодействовать с правительством Германии, чтобы прояснить санкционные риски. «Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы», — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

Однако Берлин пока не предлагает никаких вариантов решения проблемы, пояснил Reuters высокопоставленный немецкий чиновник.

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В администрации США нет однозначного мнения по поводу давления на российско-немецкий проект. Как пишет агентство, некоторые члены администрации говорят, что Вашингтону нужно трезво оценивать перспективы, учитывая, что предыдущие администрации не смогли добиться закрытия «Северного потока-2». Некоторые чиновники призывают администрацию Байдена рассмотреть возможность ослабления давления и вместо этого продумать, как можно использовать проект в будущем в случае кризисов.

США подтвердили усилия по предотвращению реализации «Северного потока-2»
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Фото:Jens Büttner / DPA / ТАСС

В конце прошлой недели Politico со ссылкой на источники сообщал, что Байден оказался «между молотом и наковальней» в ситуации с «Северным потоком-2». По данным издания, администрация, с одной стороны, хочет помешать реализации проекта, с другой — не хочет портить отношения с Германией. Помимо этого на президента давят обе партии.

В мае администрация президента должна представить список компаний, участвующих в строительстве трубопровода, на основании которого конгресс может утвердить новые санкции. По закону такой отчет предоставляется каждые три месяца.

Автор
Мария Лисицына
Северный поток-2 ЕС Германия США санкции
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