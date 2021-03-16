Reuters узнал о выбранной ФРГ «лучшей стратегии» по «Северному потоку-2»

В Берлине полагают, что США могут иначе посмотреть на проект газопровода, если тот будет завершен и запущен, поэтому пытаются выиграть время, сообщили источники Reuters. В Вашингтоне напомнили, что все еще рассматривают санкции

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В рамках разногласий с США по поводу «Северного потока-2» Германия хочет выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. В Берлине надеются, что американская риторика в отношении завершенного проекта изменится.

Газопровод готов на 95% и может быть закончен к сентябрю, пишет агентство со ссылкой на аналитиков.

«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе [для США]», — сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.

По словам еще одного европейского дипломата, в Берлине полагают, что у американских властей есть желание вести переговоры по этому вопросу и находить решение.