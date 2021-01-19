Российское трубоукладочное судно «Фортуна» стоит на якоре в Балтийском море у порта Росток (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Кремль внимательно следит за тем, какое «грубое, незаконное» давление оказывают США на строителей газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Однако, по его словам, санкции, которым подвергают причастных к строительству газопровода, не являются законными с точки зрения международного права, и проект будет завершен.

«Работа по финализации проекта «Северный поток — 2» будет продолжаться», — заявил Песков.

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