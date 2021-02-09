«Газпром» подтвердил сроки окончания монтажа «Северного потока-2» в Дании

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Строительство газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании планируется завершить в апреле 2021 года. Об этом сообщил начальник отдела «Газпрома» по работе с инвесторами Антон Демченко, его слова передает «РИА Новости».

Таким образом, в российской компании подтвердили информацию, которая накануне была опубликована на сайте Датского морского управления. «До конца апреля 2021 года между позициями 1 и 4 будут проложены две нитки газопровода», — говорилось в тексте.

6 февраля трубоукладочное судно «Фортуна» приступило к работе на участке протяженностью около 147 км. Он находится в исключительной экономической зоне королевства, пролегает к югу от датского острова Борнхольм, а трубы должны быть соединены с секцией трубопровода в водах Германии.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Всего осталось достроить около 6% газопровода, преимущественно в водах Дании. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда.