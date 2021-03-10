Госсекретарь США пообещал подумать о новых санкциях против Nord Stream 2

Энтони Блинкен не назвал ни возможные сроки, ни конкретные меры против газопровода, пообещав подумать об этом в будущем. Он уточнил, что находится у власти всего пять недель, а газопровод готов уже не 95%

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США изучают возможность дальнейших санкций против газопровода «Северный поток-2». Вместе с тем он отметил, что новая администрация находится у власти всего пять недель, а газопровод уже на 95% построен.

Заявления прозвучали на слушаниях в конгрессе о приоритетах внешней политики новой администрации. Трансляция велась на канале Госдепа на сервисе YouTube.

«Мы продолжаем изучать возможности санкций в будущем», — сказал Блинкен.

«Президент Байден считает, что это [строительство «Северного потока-2»] плохая идея. Он неоднократно заявлял об этом. Я разделяю его точку зрения. Это нарушает принципы энергетической безопасности Европы», — отметил глава Госдепа.

По его словам, строительство газопровода подрывает стратегические перспективы Украины и Польши. При этом он констатировал, что газопровод уже почти построен, а конкретных санкций в отношении него так и не назвал.