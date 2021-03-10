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Госсекретарь США пообещал подумать о новых санкциях против Nord Stream 2

Энтони Блинкен не назвал ни возможные сроки, ни конкретные меры против газопровода, пообещав подумать об этом в будущем. Он уточнил, что находится у власти всего пять недель, а газопровод готов уже не 95%
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США изучают возможность дальнейших санкций против газопровода «Северный поток-2». Вместе с тем он отметил, что новая администрация находится у власти всего пять недель, а газопровод уже на 95% построен.

Заявления прозвучали на слушаниях в конгрессе о приоритетах внешней политики новой администрации. Трансляция велась на канале Госдепа на сервисе YouTube.

«Мы продолжаем изучать возможности санкций в будущем», — сказал Блинкен.

«Президент Байден считает, что это [строительство «Северного потока-2»] плохая идея. Он неоднократно заявлял об этом. Я разделяю его точку зрения. Это нарушает принципы энергетической безопасности Европы», — отметил глава Госдепа.

По его словам, строительство газопровода подрывает стратегические перспективы Украины и Польши. При этом он констатировал, что газопровод уже почти построен, а конкретных санкций в отношении него так и не назвал.

США не исключили дальнейших мер против «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

1 января 2021 года Сенат США, преодолев вето президента Дональда Трампа, одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Документ включает положения об ужесточении санкций США против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попали компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также меры коснулись организаций, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или установки дополнительного оборудования.

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22 февраля США внесли российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», и его собственника — компанию «КВТ-РУС» — в еще один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). 19 января в отношении «Фортуны» уже были введены ограничения, но в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). Их применила предыдущая американская администрация во главе с Дональдом Трампом.

Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку-2»
Политика
Фото:Joshua Roberts / Reuters

Закон PEESA был принят в декабре 2019 года. В октябре 2020-го Госдепартамент США выпустил разъяснения о формулировке про санкции для иностранных лиц и компаний, «предоставивших суда для строительства проекта». Ранее под нее попадали только компании, непосредственно предоставившие суда для строительства газопровода, например Allseas, чьи суда прекратили работу в 2020-м после принятия санкций.

Однако в докладе Госдепартамента конгрессу, как сообщал Bloomberg, речь о новых санкциях против «Северного потока-2» не шла. По данным агентства, Госдеп перечислил в списке для возможных санкций российское судно «Фортуна» и его собственника компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют ограничения. Госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо немецких или других европейских компаний, причастных к российскому проекту. Как указывает агентство, решение США не предлагать новых ограничений отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена «не бросать вызов» российскому «Газпрому», чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона.

Автор
Владислав Гордеев
Госдеп США Северный поток-2 санкции
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