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Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги

Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии.

»Начиная с 16 марта 2020 года консульский отдел посольства Российской Федерации в США временно закрыт для посетителей из-за обострения санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19», — говорится в заявлении посольства.

В сообщении отмечено, что для получения визы необходимо обращаться в российский визовый центр в Нью-Йорке.

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Ранее 8 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что министерство скорректирует работу и контакты дипломатов из-за угрозы распространения коронавируса.

Она отметила, что графики двусторонних визитов и контактов из-за пандемии меняются по всему миру и добавила, что деятельность российских дипмиссий будут меняться с учетом рекомендаций властей иностранных государств.

Теги: коронавирус, посольство, Россия, США
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