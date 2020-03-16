Посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги
Российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии.
»Начиная с 16 марта 2020 года консульский отдел посольства Российской Федерации в США временно закрыт для посетителей из-за обострения санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19», — говорится в заявлении посольства.
В сообщении отмечено, что для получения визы необходимо обращаться в российский визовый центр в Нью-Йорке.
Ранее 8 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что министерство скорректирует работу и контакты дипломатов из-за угрозы распространения коронавируса.