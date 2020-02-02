Вирус из Китая , 02 фев, 22:56
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США запретили въезд для посещавших недавно Китай иностранцев
Власти США откажут во въезде на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай. Об этом говорится на сайте Министерства внутренней безопасности США.
Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны, говорится в заявлении.
Кроме того, американские власти ввели ограничение для всех рейсов, прибывающих из Китая. Теперь их будут принимать только в семи аэропортах страны:
- Международном аэропорте имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке (JFK);
- Международном аэропорте О'Хара в Чикаго (ORD);
- Международном аэропорте Сан-Франциско (SFO);
- Международном аэропорте Сиэтл-Такома в Вашингтоне (SEA);
- Международном аэропорте имени Даниэля Иноуйе на Гавайях (HNL);
- Международном аэропорте Лос-Анджелеса (LAX);
- Международном аэропорте Хартсфилд-Джексон в Атланте (ATL).