Коронавирус обнаружили во всех штатах США

Джим Джастис (Фото: Al Drago / Reuters)

В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте местного департамента здравоохранения и человеческих ресурсов. Таким образом новую коронавирусную инфекцию обнаружили во всех 50 штатах США.

По словам, губернатора Западной Вирджинии Джима Джастиса, вирус выявили в районе Восточного Панхандла (топоним; находится на границе со штатом Мэриленд). «Мы знали, что это случится, мы готовились к этому, и мы не должны паниковать», — заявил губернатор.

Как отмечает The Washigton Post, среди других штатов, которые недавно сообщили о случаях коронавируса были Айдахо, Монтана и Алабама.

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