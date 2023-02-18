Германия заморозила €5,32 млрд российских активов за год конфликта

Более €5 млрд активов Центробанка, подсанкционных компаний и физлиц было заблокировано в немецких банках. По данным Bloomberg, партии ФРГ в целом готовы одобрить передачу средств Украине, но опасаются юридических последствий

Федеральное министерство финансов Германии, Берлин (Фото: Ingo Schulz / imagebroker.com / Global Look Press)

Германия в рамках ограничительных мер против России за год конфликта на Украине заблокировала €5,32 млрд, в эту сумму включены активы Центробанка, подсанкционных компаний и физлиц. Об этом Welt am Sonntag сообщили в Федеральном министерстве финансов ФРГ.

В ведомстве при этом отказались уточнить долю, которая принадлежит «так называемым олигархам». Газета отметила, что министерство в соответствии с законом о применении санкций обязано вести публичный реестр замороженных активов, однако пока это не выполняется. Немецкий Минфин в ответ на запрос заверил, что занимается технической реализацией вопроса.

В Минфине ФРГ говорили прошлой весной, что «политически открыты» к конфискации активов российского Центробанка, однако необходимо обсудить такое решение, поскольку связанные с ним сложности слишком серьезны.

Дискуссии в Германии по этому поводу продолжаются до сих пор. Источники Bloomberg говорили в начале января, что политические партии страны в целом согласны направить заблокированные российские активы на восстановление Украины, но опасаются юридических последствий, а потому ожидают действий других западных партнеров Киева.

Самой жесткой позиции в немецком правительстве придерживается глава МИДа Анналена Бербок, требующая, чтобы Россия возместила весь ущерб, нанесенный Украине, а для этого следует изъять хотя бы часть заблокированных активов. Но министр финансов Кристиан Линднер, ориентирующийся на интересы бизнеса, считает такой шаг опасным прецедентом, из-за которого ЕС будет втянут в судебные тяжбы, рассказали источники агентства.

Власти России называют европейские санкции безумными и бездумными, осуждая также блокировку счетов. Президент Владимир Путин настаивает, что «воровство чужих активов» приведет лишь к проблемам у тех, кто решится на такой шаг. «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит», — подчеркивал он. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможную конфискацию «незаконной, вопиющей».