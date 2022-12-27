ЦБ счел маловероятным возврат заблокированных активов банков
Центральный банк России счел маловероятным возврат заблокированных за рубежом активов российских банков. Доклад опубликован на сайте регулятора.
«Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», — отметили в ЦБ.
Банк России объяснил отсутствие в регулировании особых подходов в отношении заблокированных активов тем, что «эта проблема в подобных масштабах является новой для банков».
Регулятор предложил предоставить банкам рассрочку на десять лет — до 31 декабря 2032 года — по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. В частности, при оценке кредитного риска по ним в 2023 году банки смогут не учитывать фактор их блокировки из-за ограничений.
«При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 1 февраля 2022 года», — отмечается в докладе.
При использовании рассрочки стоимость активов для целей учета должна быть зафиксирована в рублях во избежание искажающего результата от переоценки. Банки смогут снизить объем полностью замороженных активов, постепенно их резервируя, или за счет урегулирования.
После начала спецоперации на Украине США, ЕС и Великобритания ввели блокирующие ограничения против российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Промсвязьбанка и Совкомбанка. Их активы и корреспондентские счета в валютах этих стран заморожены.
Секторальные санкции США и Евросоюза были введены против Россельхозбанка и Газпромбанка. Вместе с Московским кредитным банком (МКБ) они также находятся под блокирующими ограничениями Великобритании.
В июне Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария, что привело к блокировке счетов кредитных организаций в евро, открытых в НРД.
Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в сентябре сообщил РБК, что на фоне кризиса и санкций российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первой половины 2022 года они составили 1,5 трлн руб.