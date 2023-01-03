Bloomberg узнал о спорах в ФРГ по поводу замороженных российских активов

В Берлине рассчитывают получить сигнал от ЕС, а в Брюсселе ждут сигнал от Германии

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Правящие партии в Германии в целом согласны с тем, что замороженные российские активы можно отправить на восстановление Украины, однако опасаются юридических последствий и ждут позицию западных союзников, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине.

Наиболее жесткой позиции придерживается министр иностранных дел Анналена Бербок, которая считает, что Россия должна заплатить за вещь ущерб, причиненный на Украине. Бывший сопредседатель партии «Зеленых», которая много лет выступала за жесткий курс в отношении Москвы, считает, что нужно безусловно изъять хотя бы часть замороженных активов, сообщили источники Bloomberg, которые согласились дать комментарии на условиях анонимности.

Другой позиции придерживается министр финансов Кристиан Линднер – лидер партии «Свободные демократии», ориентирующейся на интересы бизнес-структур. По его мнению, изъятие активов Банка России может стать опасным прецедентом, в результате которого ЕС окажется втянут в трясину юридических разборок.

В Берлине ждут консолидированной позиции ЕС. Однако, как отмечает Bloomberg, нет единой позиции и у коалиции стран, выступающих в поддержку Украины. Наоборот, есть предположение, что если немецким политикам удастся решить разногласия, то это станет сигналом для ЕС и США начать реальный разговор об изъятии замороженных российских активов в пользу Киева. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверенно заявляла о возможном создании фонда, который будет этими деньгами распоряжаться.

По данным агентства общая сумма замороженных активов ЦБ составляет $311 млрд. Еще 19 млн евро были заморожены у попавших под санкции российских бизнесменов.

Владимир Путин в мае заявил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. По его словам, дело не только в России или Китае, но и «во многих других странах». Все больше из них «хотят и будут проводить независимую политику, и никакой мировой жандарм» не сможет приостановить этот «естественный глобальный процесс», отметил президент.