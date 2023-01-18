WSJ узнала об отказе Минюста привлечь ФБР к связанному с Байденом делу

WSJ: Минюст США решил не привлекать ФБР к делу о секретных документах в доме Байдена

Секретные документы нашли в связанном с Байденом аналитическом центре и у него дома. Расследование ведет Минюст США, назначен спецпрокурор. Ранее для поиска секретных бумаг в доме Трампа привлекали ФБР

Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press

Американское Министерство юстиции решило отказаться от привлечения ФБР к работе по делу о найденных в доме президента США Джо Байдена секретных документах, чтобы не усложнять расследование, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Издание указывает, что Минюст рассматривал данную возможность, но решил не усложнять последующие этапы расследования, а также увидел готовность адвокатов Байдена к сотрудничеству.

Как указывает WSJ, эти данные «проливают новый свет на то, как усилия команды Байдена по сотрудничеству со следователями до сих пор помогали ей избегать более агрессивных действий со стороны правоохранительных органов».

В ноябре в округе Колумбия, в аналитическом центре Penn Biden Center, связанном с Байденом, нашли первый пакет секретных правительственных документов. Об их обнаружении сообщил 10 января телеканал CBS News со ссылкой на источники. По его данным, бумаги относились к периоду вице-президентства Байдена (2009–2017). Глава государства заявил, что был удивлен находкой.

Позднее представители Байдена обнаружили новые секретные документы, но уже в его доме и гараже в штате Делавэр. Адвокат Белого дома Ричард Заубер сообщил, что их передали правоохранительным органам, и выразил уверенность, что проверка докажет «непреднамеренное» попадание документов в дом Байдена.



12 января генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура для расследования в связи с обнаружением секретных документов у Байдена.

В случае с поиском секретных бумаг у бывшего президента США Дональда Трампа сотрудники ФБР привлекались. В частности, в августе прошлого года они обыскали резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, откуда изъяли 11 коробок с документами.

Адвокат политика Тимоти Парлаторе в этой связи обвинил Минюст США в «отказе от предложений о сотрудничестве в пользу репрессивной тактики создания ложного впечатления неподчинения в отсутствие доказательств». «Президент Трамп не сделал ничего плохого, и надлежащее расследование завершилось бы несколько месяцев назад мирным путем, без значительной траты ресурсов налогоплательщиков», — заявил юрист.