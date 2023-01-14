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Белый дом заявил об обнаружении новых секретных документов в доме Байдена

Белый дом сообщил об обнаружении новых секретных документов в доме Джо Байдена в Делавэре
Документы нашли в доме Байдена в штате Делавэр. Там несколько дней назад нашли и другие бумаги с классификационными пометками. Секретные документы ранее обнаружили и в связанном с Байденом аналитическом центре
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

В доме президента США Джо Байдена в городе Уилмингтоне в штате Делавэр на востоке страны нашли еще пять страниц документов с отметками «секретно», пишет Reuters со ссылкой на адвоката Белого дома Ричарда Заубера.

«Пока я передавал его (найденный ранее пакет документов. — РБК) сопровождавшим меня должностным лицам Министерства юстиции, среди приложенных к нему материалов были обнаружены пять дополнительных страниц с классификационными отметками, всего шесть страниц. Должностные лица Министерства юстиции, которые были со мной, немедленно изъяли их», — рассказал он.

О первом случае обнаружения секретных документов стало известно 10 января. CBS News со ссылкой на источники сообщил, что их нашли в ноябре прошлого года в аналитическом центре Penn Biden Center, связанном с Байденом. Бумаги относились к периоду, когда он был вице-президентом (2009–2017). Лидер заявил, что был удивлен, когда узнал, что в этом офисе оказались «правительственные документы».

Два дня спустя появилась информация об обнаружении помощниками действующего президента новой партии секретных документов в доме Байдена в Уилмингтоне, в том числе в гараже. Также проводились поиски в доме президента в Рехобот-Бич (тоже штат Делавэр), но там секретных документов не обнаружили. Заубер тогда заявил об уверенности, что проверка докажет «непреднамеренное» попадание документов в дом Байдена.

В тот же день генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования в связи с обнаружением секретных документов у Байдена. Им стал Роберт Хур.

Спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти призвал конгресс расследовать наличие секретных документов в гараже и кабинете Байдена.

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Ранее 14 января CBS News со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов, знакомого с ходом расследования, сообщил, что в доме Байдена и аналитическом центре нашли порядка 20 секретных материалов. При этом в Penn Biden Center были найдены документы под грифом «совершенно секретно», который является высшим уровнем классификации.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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